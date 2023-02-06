В мэрии Кургана заявили, что горожане получают деньги за жалобы на транспортную реформу

Власти Кургана заявили, что жалобы горожан на транспортную реформу не находят подтверждения, а за ее критику людям платят деньги. «В настоящее время отдельные компании-перевозчики, не перешедшие на регулируемый тариф, пытаются через средства массовой информации и социальные сети манипулировать общественным мнением, напрямую проплачивая отдельным гражданам выступления и посты в группах», – заявили в мэрии города.

Как отметил директор ДРГХ Андрей Плешков, по всем заявлениям и обращениям о некачественной работе общественного транспорта на новой маршрутной сети проводится тщательная проверка, при этом в большинстве случаев факты не подтверждаются.

Это заявление вызвало новую волну негодования среди населения. Вместо того, чтобы признать ошибки и исправить ситуацию, чиновники каждый раз заявляют о том, что возмущение людей кем-то оплачено, – пишут курганцы в соцсетях. Ранее, например, областное правительство обвиняло родителей учеников кетовской школы в организации информационной атаки на руководство региона за деньги застройщика. А губернатор Вадим Шумков обвинял матерей детей-диабетиков в том, что они получают за выход на пикеты по 5 тыс. рублей.

Напомним, с 3 января 2023 года в Кургане стартовала транспортная реформа – перевозчики перешли на регулируемый тариф, начали действовать новые маршруты, а некоторые старые пропали. Жители Кургана остались крайне недовольны изменениями. По словам горожан, транспорт приходится ждать по полтора часа, при этом доехать до пункта назначения на нем удается не всегда. Либо автобус идет не по маршруту, либо приходит настолько переполненным, что в него невозможно войти. Люди пишут, что пассажирам приходится буквально «стоять на головах друг у друга». Некоторые теряют сознание от духоты.

Курган, Ольга Федорова

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