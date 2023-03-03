Два месяца транспортной реформе в Кургане: люди до сих пор ждут автобуса по полтора часа

Два месяца назад в Кургане стартовала транспортная реформа, однако движение автобусов до сих пор не отрегулировано. В социальных сетях люди жалуются, что вынуждены стоять на остановках по полтора часа.

«Вчера выйдя с работы, направился на ост. Кузнечно-литейный завод, подошел к 16.10, чтобы уехать на 28 маршруте в мкр. Глинки. Как итог, я прождал автобус 1 час и 27 минут. И то подъехал не 28, а 388 маршрут», – рассказал свою историю один из пассажиров в группе «О, Курган» в ВКонтакте.

Мужчина позвонил в транспортное управление, узнать причину отсутствия автобуса, но диспетчер пояснила ему, что перевозчики управлению не подчиняются – надо звонить в диспетчерскую компании, которая обслуживает маршрут.

«В диспетчерскую Транссервиса дозвониться я не смог, сбрасывают вызов, – пожаловался курганец. – Прошло уже 2 месяца с начала транспортной реформы, а все бардак и ничего отладить не могут. Уволить всех этих горе «специалистов» и вернуть в прежнее все русло! Особенно разогнать все Транспортное управление, обыкновенная «шарашкина контора» для отмывания бюджета».

Транспортная реформа в областном центре стартовала 3 января 2023 года. Жители остались крайне недовольны изменениями. Транспорт приходится ждать на морозе по полтора часа, автобусы приезжают переполненными, некоторые пассажиры теряют сознание от духоты. Работники оборонных предприятий не могут добраться до заводов по утрам, дети опаздывают в школы. Люди пишут жалобы в различные инстанции, ежедневно оставляют сотни гневных комментариев в соцсетях, сочиняют про реформу песни, снимают про нее клипы, просят помощи у главы СКР Бастрыкина, но ситуация в лучшую сторону не меняется.

Курган, Ольга Федорова

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