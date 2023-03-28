Выявлением лесных пожаров в Курганской области займется тюменская компания

Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области 24 марта заключил контракт на авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.

Подрядчиком выступит тюменская авиакомпания «Сибиа». Согласно сайту госзакупок, регион покупает 54 летных часа за 3 млн 761 тыс. рублей.

Напомним, 17 марта в Минприроды РФ заявили, что в Курганской области тормозится подготовка к пожароопасному сезону – в срок не был заключен контракт найма воздушных судов для авиамониторинга. Аналогичная ситуация сложилась с договорами на непосредственное тушение пожаров с помощью авиации.

В прошлом году Минприроды обвинило курганских чиновников в низком уровне организационной работы по тушению пожаров и заподозрило в передаче недостоверных сведений, касающихся площадей лесных пожаров. Зауралье горело с апреля 2022 года, на тушение пожаров в регионе было потрачено 447 млн рублей. Много людей потеряли в огне жилье, некоторые погибли.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»