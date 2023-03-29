В главной курганской реке повысилось содержание нефти

Качество воды в главной питьевой артерии Кургана – реке Тобол – сильно ухудшилось в последнее время, – рассказала «Российской газете» старший преподаватель кафедры географии, фундаментальной экологии и природопользования Института естественных наук Курганского госуниверситета Елизавета Мурсынина.

На территории области установлено пять постов для мониторинга качества воды в Тоболе: в селе Звериноголовском на границе с Казахстаном, возле деревни Арбинки (Курганское водохранилище), в поселке Смолино в черте Кургана, деревне Костоусово в Кетовском районе и селе Белозерском. Последние наблюдения показали превышения ПДК по нефтепродуктам в 3-4 раза на постах в Звериноголовском, Арбинке и Смолино. Скорее всего, они попали в воду с талыми и дождевыми водами плюс промышленные стоки предприятий, смывы с автодорог, заправочных станций, автомоек. Минимальная концентрация нефтепродуктов зафиксирована летом и осенью, а самая высокая, как ни странно, зимой, но в холодный период Тобол в основном питается за счет подземных вод.

Кроме нефтепродуктов основными загрязнителями Тобола являются медь, железо, легкоокисляемые и трудноокисляемые органические вещества, марганец (ПДК по нему превышена в 20-30 раз).

«Это связано с месторождением марганцевых руд в Костанайской области и процессами выщелачивания горных пород. На природный фон человеку трудно повлиять, поэтому бороться с металлами в воде можно только путем тщательной очистки. Наша ресурсоснабжающая организация с этим справляется», – уверена Елизавета Мурсынина.

Она напомнила, что в Курганской области самый низкий в УрФО показатель водообеспеченности местными ресурсами – 0,9 тысячи кубических метра в год на человека. К примеру, в Тюменской области (вместе с автономными округами) – 106 тысяч, то есть в 120 раз больше. В целом по стране по этому показателю регион находится на 75-м месте.

Курган, Ольга Федорова

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