В Зауралье снова горят дома

В Курганской области, по информации МЧС, произошло возгорание нескольких домов на станции Юрахлы. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков.

Также сегодня продолжаются работы по тушению пожаров в Шатровском округе и в Мишкинском округе.

Накануне в Кургане эвакуировали жителей – огонь подошел к микрорайонам Утяк и Зайково, СНТ «Изумрудный». Также эвакуация шла в Кетовском районе, где на станции Логовушка огнем были уничтожены несколько десятков жилых домов.

«В результате пожара в деревне Логоушка погибла женщина, пожаром уничтожено около 70 строений. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ», – сообщили в СУ СКР по Курганской области. По данным следствия, пожар произошел по причине возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта в пожароопасный период.

В Кургане и Кетовском районе с 27 апреля введен режим ЧС.

Напомним, 6 апреля генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку готовности органонов власти Курганской области к пожароопасному сезону.

Ранее, 17 марта в Минприроды РФ заявили, что в Курганской области тормозится подготовка к пожароопасному сезону. В прошлом году Минприроды обвиняло курганских чиновников в низком уровне организационной работы по тушению пожаров и в передаче недостоверных сведений, касающихся площадей лесных пожаров.

Курган, Ольга Федорова

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