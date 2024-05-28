Курганский фермер создал мясное производство полного цикла на месте обанкротившегося совхоза

В селе Пушкино Курганской области предприниматель Евгений Корытов превратил заброшенную совхозную столовую в успешное производство мясных продуктов. Его сельхозкооператив «Натуральный фермерский продукт» – предприятие полного цикла, здесь сами выращивают скот и сами перерабатывают мясо. Сегодня предприятие выпускает 85 тонн полукопченой колбасы и карбонада, холодца и сала в год.

По образованию Евгений – технолог в сфере переработки сельхозпродукции. О своем деле он задумался еще во время учебы в институте. Заработав первые деньги в найме, он вернулся в родное село, занимался бурением скважин, производством пластиковых окон и дверей, септиков, заготовкой дров. В 2014 году Евгений выкупил за 1 миллион рублей здание заброшенной столовой и стал думать, как его применить в бизнесе. Тогда и пришла идея разводить скот.

«Мясные породы неприхотливые. С ними просто. Начал с увеличения поголовья свиней – мы тогда держали 5-6 штук для себя, помесь русской белой с ландрасами. Они размножаются быстро и дают много молодняка. Купил 25 мясных герефордов и 30 молочных голштинов. Мясом продавать не хотел, потому что цена реализации невысока. Поэтому решил открыть цех глубокой переработки, остановился на полукопченой колбасе и полуфабрикатах», – рассказал Евгений Корытов.

Чтобы обеспечить стабильный объем сырья, предприниматель объединил местных фермеров в кооператив и возглавил его. В кооператив вошло более десяти хозяйств. На развитие материально-технической базы удалось получить федеральный грант 7,5 миллиона рублей. Эти деньги пошли на ремонт столовой. Грант давался на условиях софинансирования, нужно было вложить 40% собственных средств. Но по итогу Евгений потратил больше: во время ремонта здания обвалилась крыша, поэтому было решено построить второй этаж и организовать там подсобные помещения. Оборудование для производства колбасы предприниматель тоже покупал за свои деньги – ушло 8 миллионов рублей, но половину суммы субсидировало государство.

Параллельно Евгений Корытов увеличивал собственное поголовье скота: свиней стало 400, а коров – 280. Технику для хозяйства тоже покупал на грантовые средства. Сейчас в сельхозкооперативе работает 30 сотрудников. На ферме трудятся 12 человек – доярки, скотники, пастухи, механизатор. В производственном цехе – 10 человек.

«Мы делаем в основном полукопченые колбасы: краковскую, одесскую, балыковую, охотничью, сервелат. Из деликатесов – сало копченое и соленое, ребрышки копченые. В нашей линейке есть и рубленая колбаса, такую вообще мало кто делает. Для краковской – берем свинину и говядину 70 на 30; если сервелат – говядины больше, свинины меньше; в балыковой – там почти одна свинина», – рассказал о своей продукции Евгений Корытов.

Кооператив имеет пять собственных торговых точек в Кургане. По словам предпринимателя, быстрее всего раскупают копченые деликатесы. В топе – карбонад, копченые ребрышки и сало, за год реализуется 16 тонн этой продукции. Колбаса продается нет так быстро, но зато хорошими объемами – 19 тонн в год. Большим спросом пользуются полуфабрикаты – котлеты, пельмени (40 тонн в год), а холодца реализуется по 10 тонн в год. В 2024 году продукция курганского кооператива «Натуральный фермерский продукт» была представлена на ВДНХ в Москве, чем Евгений очень гордится.

Предприниматель не скрывает, что фермерская колбаса стоит дороже, чем промышленная. Он объяснил, почему: «Во-первых, это совсем другой вкус. Свиньи у нас на свободном выгуле, а коровы на свободном выпасе. Мясо вкусное, ароматное. Второе – мы не используем химических добавок и ГМО ни при выращивании животных, ни в производстве колбасы. Свиней кормим ячменем и зерном. Герефордов и голштинов кормим сеном, которое заготавливаем сами. У меня 200 гектар земель, если сена не хватает, окашиваем болота. На свободном выпасе скот растет дольше. Поросята, чтобы достичь забойного возраста, растут больше года. Для сравнения: на свинокомплексах забой начинают в 6 месяцев. Бычков выращиваем около двух лет. Поэтому мы не можем давать цену такую же, какую могут себе позволить промышленные производители, где и темпы производства быстрее, и объемы выше».

Тем не менее производство фермерских колбас и деликатесов – довольно выгодный бизнес. По словам Евгения Корытова, его сельхозкооператив остается в плюсе, а иначе не работал бы. Хотя есть и сложности. Например, сильные лесные пожары в Курганской области доставили много проблем предпринимателю. В 2021 году Евгений хотел строить бойню, но сгорело сено, ущерб был на 4,5 миллиона рублей. На следующий год – сгорела ферма, а вместе с ней маточное поголовье свиней. Пришлось восстанавливаться. А вот западные экономические санкции, наоборот, помогли, считает Евгений.

«Если говорить о санкциях, то я вижу в них больше плюсов, чем минусов. Во-первых, наше правительство развернулось в сторону фермеров, мер поддержки стало больше. Второе – наша продукция стала пользоваться спросом у потребителей. До санкций было много всего, и много импортного, фермерам было сложно обратить на себя внимание. Из минусов – все дорожает. Дизель, масла, запчасти. Если трактор «Беларусь» раньше стоил 800 тысяч рублей, то сейчас 2,8 миллиона рублей. Правда, государство сейчас субсидирует покупку техники», – рассказал Евгений Корытов.

В планах предпринимателя – вывести продукцию на прилавки сетевых магазинов. Для этого сельхозкооператив сотрудничает с корпорацией МСП и ведет переговоры об открытии фермерских островков в крупных маркетах.

Подробности – в видео на нашем канале.

Курган, Ангелина Сергеева

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