Депутат Милонов предложил закрыть для подростков рестораны фаст-фуда

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов предложил ввести запрет на самостоятельное посещение заведений быстрого питания для детей до 16 лет. Законодатель полагает, что ходить в такие рестораны юные россияне должны только с родителями.

Свое предложение Милонов объяснил вредом подобных блюд и необходимостью родительского контроля за питанием несовершеннолетних детей и подростков. Помочь родителям в этом должно государство, считает парламентарий, слова которого цитирует «LIVE24».

Ранее Милонов предлагал устанавливать на входе в рестораны быстрого питания таблички «Осторожно, опасная еда!», а осенью 2018 года потребовал ужесточить требования к внешнему виду детей в школах, полностью запретив окрашивание волос и использование косметики.

При этом, судя по данным на официальном сайте Госдумы, ни одно из предложений Милонова по ужесточению требований к подросткам или введении для них новых запретов как минимум с момента избрания политика депутатом нижней палаты парламента РФ не было оформлено в виде законодательном инициативы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.01.20

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