«Граждане еле выживают, а мы еще лезем к ним в карман»: коммунисты в Госдуме раскритиковали эксперимент с самозанятыми

Фракция КПРФ в Госдуме отказалась поддержать в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, которые были разработаны в связи с расширением эксперимента с особым режимом для самозанятых граждан еще на 19 регионов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат от компартии Вера Ганзя пояснила, что «самозанятые и так выживают, как могут, а мы еще лезем к ним в карман».

Парламентарий напомнила, что регионы испытывают реальные проблемы с наполнением своих бюджетов, их долг перед федеральным центром практически не сокращается. Учитывая, что часть налога от самозанятых пойдет именно в бюджеты субъектов РФ, местные власти будут крайне заинтересованы, чтобы данный законопроект был принят, и как можно больше граждан зарегистрировалось в налоговой системе. «Но заинтересованы ли в этом граждане? Вопрос. Да, часть средств идет в ФОМС, но по другой части есть вопросы. Да, они будут учтены в ФНС, но они не имеют никакого отношения к будущему пенсионному обеспечению, эти люди будут иметь право только на пенсионный минимум, – указала Ганзя. – Разве они этого хотят?».

При этом парламентарий обратила внимание, что, вместо создания 25 млн высокотехнологичных рабочих мест к 2020 году, страна получила закрытие предприятий и ликвидацию фирм, что оставило граждан без работы. «Элементарно нет работы. Поэтому самозанятые выживают сами, кто как может – а мы еще лезем к ним в карман и облагаем их этими налогами, – возмутилась депутат. – Мы считаем, что сегодня нам нужно развивать производство и открывать рабочие места, а не лезть в карманы граждан, которые и так еле сводят концы с концами».

Коммунисты сдержали слово и голосовали против законопроекта – однако 332 голосами «за» при 22 «против» он все же был принят в третьем, окончательном чтении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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