российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 января 2020, 14:11 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

«Граждане еле выживают, а мы еще лезем к ним в карман»: коммунисты в Госдуме раскритиковали эксперимент с самозанятыми

Фракция КПРФ в Госдуме отказалась поддержать в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, которые были разработаны в связи с расширением эксперимента с особым режимом для самозанятых граждан еще на 19 регионов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат от компартии Вера Ганзя пояснила, что «самозанятые и так выживают, как могут, а мы еще лезем к ним в карман».

Парламентарий напомнила, что регионы испытывают реальные проблемы с наполнением своих бюджетов, их долг перед федеральным центром практически не сокращается. Учитывая, что часть налога от самозанятых пойдет именно в бюджеты субъектов РФ, местные власти будут крайне заинтересованы, чтобы данный законопроект был принят, и как можно больше граждан зарегистрировалось в налоговой системе. «Но заинтересованы ли в этом граждане? Вопрос. Да, часть средств идет в ФОМС, но по другой части есть вопросы. Да, они будут учтены в ФНС, но они не имеют никакого отношения к будущему пенсионному обеспечению, эти люди будут иметь право только на пенсионный минимум, – указала Ганзя. – Разве они этого хотят?».

При этом парламентарий обратила внимание, что, вместо создания 25 млн высокотехнологичных рабочих мест к 2020 году, страна получила закрытие предприятий и ликвидацию фирм, что оставило граждан без работы. «Элементарно нет работы. Поэтому самозанятые выживают сами, кто как может – а мы еще лезем к ним в карман и облагаем их этими налогами, – возмутилась депутат. – Мы считаем, что сегодня нам нужно развивать производство и открывать рабочие места, а не лезть в карманы граждан, которые и так еле сводят концы с концами».

Коммунисты сдержали слово и голосовали против законопроекта – однако 332 голосами «за» при 22 «против» он все же был принят в третьем, окончательном чтении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.01.20

Любовь не по чертежам: пьеса о главном в человеке. / «Поддержим в первом чтении»: ЕР, ЛДПР и СР высказали позицию по президентским поправкам в Конституцию. / «Она оскорбила народ»: спикер Госдумы призвал оштрафовать Алену Водонаеву на 100 млн рублей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

«Она оскорбила народ»: спикер Госдумы призвал оштрафовать Алену Водонаеву на 100 млн рублей

«Где вы увидите такое в конгрессе США?» В Госдуме опровергли слухи о самороспуске

Госдума рассмотрит президентские поправки к Конституции 23 января

Поправки Путина к Конституции РФ вызвали путаницу в электронной системе Госдумы

В Кремле оценили вероятность досрочных выборов в Госдуму

Депутат Милонов предложил закрыть для подростков рестораны фаст-фуда

Госдума намерена запретить банковскую комиссию при оплате ЖКУ

В «Единой России» назвали самые проблемные министерства в правительстве РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Экономика, Госдума,