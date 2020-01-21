В Госдуме нашлись противники новой должности Дмитрия Медведева

Сегодня нижняя палата российского парламента большинством голосов в первом чтении одобрила введение в России должности заместителя главы Совета Безопасности, которую президент Владимир Путин ранее предложил занять экс-премьеру Дмитрию Медведеву. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе голосования выяснилось, что поддерживают такую идею не все депутаты.

При обсуждении новой должности представители фракции КПРФ не удержались от вопросов. В частности, депутат Николай Коломейцев поинтересовался у полпреда главы государства в нижней палате парламента Гарри Минха, не считает ли он важным ввести ограничения на гражданство не только для самого зампреда СовБеза, но и для его семьи. «Учитывая сверхосведомленность этого должностного лица», – пояснил парламентарий, отметив, что речь идет о женах и детях – «хотя бы тех, с кем он живет сейчас».

«Нет, не считаю», – кратко ответил Минх, обратив внимание, что «эти взаимоотношения регулируются другим законодательством», в котором есть «все необходимые правовые основы, чтобы обеспечить защиту государственных интересов».

Еще один депутат от КПРФ Алексей Куринный, в свою очередь, поинтересовался, зачем именно сейчас нужно вводить новую должность. «Долгое время Совбез функционирует без зампреда. Что изменилось сейчас?», – спросил он.

«Поживем – увидим, – уклончиво ответил Минх после долгой паузы. – Так говорила героиня одного известного новогоднего фильма. У вас же не вопрос, а некие размышления о будущем, они нам впереди предстоят. Я не говорил о конкретной фамилии, я говорил конкретной должности. Это не Дмитрий Медведев в моей версии, а в вашей это конкретный человек. Глава государства, который возглавляет Совбез, посчитал необходимым такую должность создать».

Минх подчеркнул, что глава государства уже «проинформировал всех, что он считает необходимым ввести такую должность, и почему Дмитрий Анатольевич Медведев назначен, мне не хочется повторять».

Законопроект поддержали фракции ЛДПР и «Единая Россия». При этом в ходе голосования выяснилось, что полного единства по этому вопросу в Госдуме все же нет. При 395 голосах «за» четыре депутата все же нажали кнопки «против».

Ожидается, что во втором чтении законопроект будет рассмотрен завтра, 22 января.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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