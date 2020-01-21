«Право-то мы даем. Но как его реализовать?» Госдума расширила возможности применения маткапитала

Материнский капитал разрешат тратить на строительство жилых домов на садовых участках. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект Государственная дума приняла в первом чтении. После долгих споров оказалось, что документ получил поддержку 436 парламентариев – при этом воздержался только один депутат.

Представляя документ, глава думского комитета по вопросам семьи Тамара Плетнева отметила, что с подобными инициативами выступали ранее все фракции в Госдуме. «Если разрешить на садовом участке строить жилой дом, это будет дешевле, и можно использовать тот же материнский капитал», – уточнила она и подчеркнула, что при обсуждении инициативы «ни один регион не высказался против».

Отвечая на вопросы депутатов, заместитель министра труда РФ Светлана Петрова со своей стороны сообщила, что в законопроекте не установлены сроки строительства такого дома – оно может быть начато еще до рождения ребенка. «Средства будут направляться в два этапа – по 50%, потратить их на строительство дома можно будет полностью», – пояснила она, напомнив, что выплата при рождении первого ребенка теперь составляет 466 тысяч рублей.

Законопроект вызвал бурную дискуссию. Парламентарии обратили внимание, что в ряде регионов проблемой стало само получение садового участка, а для строительства дома необходимо подвести коммуникации, что часто стоит едва ли не дороже, чем возведение жилья.

«Садовые товарищества часто находятся далеко от школ, жилых домов, магазинов, там нет центрального водоснабжения, газификации и канализации, – подчеркнула депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова. – Право-то мы даем. Но как его реализовать? Не получится, что мы поставим людей в еще более сложную ситуацию?».

В ответ заместитель министра труда сообщила, что законопроект достаточно долго обсуждался, в том числе и с общественными объединениями многодетных родителей. В итоге было решено дать гражданам такую возможность – «чтобы семьи по своему усмотрению, в тех случаях, когда считают для себя необходимым и удобным», могли построить такой дом.

При этом, как подчеркнула Плетнева, переустройство летнего домика во всесезонный будет считаться основанием для выдачи маткапитала только в том случае, если в итоге строение будет признано жильем. «Жилой дом – это тот, который стоит на капитальном фундаменте», – уточнила депутат.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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