Госдума проводила в аппарат правительства РФ депутата-«эсера»

Сегодня нижняя палата российского парламента попрощалась с главой думского комитета по информационной политике Леонидом Левиным, который сегодня же отправился на новое место работы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина избранный депутатом от «Справедливой России» Левин назначен заместителем руководителя аппарата правительства РФ.

«Мои коллеги просят вас не менять номер телефона. Надеемся, что с вашим участием аппарат правительства будет еще более эффективен», – обратился к Левину после напутственных слов спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Чтобы ускорить процедуру перехода Левина на новое место работы, профильная комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГосДумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, сегодня же подготовит проект постановления о сложении Лениным депутатских полномочий.

«Давайте мы поступим таким образом – так как заявление Леонид Леонидович [Левин] написал, мы попросим комиссию Отари Ионовича [Аршбы] рассмотреть заявление, затем в ходе заседания мы к этому вернемся и включим вопрос в повестку, – пояснил Володин. – Если у нас будет готово решение по тому, кто возглавит комитет, мы сможем с вами и работу комитета продолжить в эффективном ключе, понимая, что дальше у нас региональная неделя, и не нужно откладывать».

Распоряжение об утверждении новой структуры аппарата правительства РФ премьер-министр подписал накануне, 22 января. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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