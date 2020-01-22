Тихий протест: депутаты Госдумы КПРФ выступили против новой должности для Дмитрия Медведева

Сегодня нижняя палата российского парламента во втором чтении одобрила законопроект, вводящий должность заместителя председателя Совета Безопасности РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», предложенный главой государства проект документа поддержали 388 депутатов без вопросов и дискуссий.

Правда, единогласной поддержки президентская инициатива не получила – четыре депутата проголосовали против. Такое же количество противников введения новой должности при рассмотрении законопроекта в первом чтении. Согласно данным электронной системы Госдумы, против голосовали представители фракции КПРФ Ольга Климова, Вера Ганзя, Денис Парфенов и Валерий Рашкин. Лидер компартии Геннадий Зюганов, как и остальные члены фракции, по данному вопросу вообще не голосовал.

Напомним, как сообщал «Новый День», после отставки правительства РФ президент Владимир Путин предложил экс-премьеру Дмитрию Медведеву занять должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Пост главы этой структуры занимает сам Путин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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