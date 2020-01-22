В Госдуме произошли кадровые перестановки

В Госдуме сменились председатели и заместители руководителей нескольких комитетов. В частности, вместо ушедшего на работу в правительство «эсера» Леонида Левина, руководить думским комитетом по информационной политике будет «единоросс» Александр Хинштейн.

Как сообщила сегодня в финале пленарного заседания Госдумы глава комитета по регламенту Ольга Савастьянова, депутатам предлагается вывести из состава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, из состава комитета по транспорту и строительству – Михаила Авдеева, решить вопрос о переходе из комитета по безопасности и противодействию коррупции в комитет по информационной политике депутата Александра Хинштейна, из комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в комитет по делам национальностей Олега Николаева.

Предложение не вызвало ни одного вопроса и возражения.

Вторым постановлением парламентариям предложили освободить от должности председателя комитета по информационной политике Леонида Левина. Он был назначен замглавы аппарата правительства РФ и уже сегодня отправился на новое место работы. Комитет возглавил переведенный туда две минуты назад «единоросс» Хинштейн.

Кроме того, должности лишился председатель комитета по делам национальностей, «единоросс» Ильдар Гильмутдинов – его кресло занял «эсер» Олег Николаев, а Гильмутдинов стал его заместителем. Таким образом, общее количество комитетов, возглавляемых представителями фракций «Справедливая России» и «Единая Россия» осталось неизменным.

Что касается коммуниста Михаила Авдеева, то он сложил с себя депутатские полномочия, написав заявление еще в декабре прошлого года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил коллег с назначениями и предложил, чтобы новоиспеченные главы комитетов в ближайшие время выступили и рассказали о планах работы – в частности, в русле послания президента РФ и в интересах избирателей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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