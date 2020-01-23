Госдума учредила новую должность для отставного премьера Медведева

Нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном третьем чтении законопроект о должности заместителя председателя Совета Безопасности РФ, которую должен занять экс-глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос был рассмотрен без единого вопроса и обсуждения.

Второе чтение документа прошло накануне также без дискуссий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил депутатам, что проект закона был внесен президентом РФ.

Ни один из парламентариев не пожелал выступить по мотивам голосования. Президентскую инициативу поддержали 388 депутатов, кнопку «против» на этот раз нажали все трое.

Должность заместителя председателя Совета Безопасности президент РФ Владимир Путин предложил экс-премьеру РФ Дмитрию Медведеву сразу после того, как тот объявил об отставке правительства. После этого глава государства внес законопроект в Государственную думу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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