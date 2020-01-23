«Придется поднимать максимальную пенсию, а это было бы неверно». Госдума отказалась пополнить бюджет ПФР

Сегодня нижняя палата российского парламента заблокировала в первом чтении пакет законопроектов о повышении пенсионных взносов с самых высоких зарплат, который дал бы Пенсионному фонду России дополнительно более 3 трлн рублей. При этом вице-спикер Госдумы Александр Жуков сначала даже забыл поставить документ на голосование – только после напоминания из зала он извинился и исправил свою ошибку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Госдумы от КПРФ предложили ввести единую шкалу: сейчас взнос составляет 22% с годовой зарплаты до 1 млн 270 тыс рублей в год, и 10% – свыше этой суммы. Как пояснил один из авторов проекта закона Валентин Шурчанов, документы предполагают ввести ставку 22% с любой суммы заработной платы, исключив само понятие предельной величины базы. Согласно Налоговому кодексу, эта база высчитывается на основе средней зарплаты за год умноженной на 12 с учетом повышающего коэффициента. На 2020 год предельная величина, исходя из прогноза средней зарплаты в РФ в 48 090 рублей, составляет 1 млн 270 тыс рублей.

Шурчанов подчеркнул, что авторы законопроектов провели все необходимые расчеты с привлечением экспертов на основании данных, полученных по запросу от Федеральной налоговой службы. «В соответствии с актуарными расчетами экспертов ПФР, в случае отмены предельной величины базы при исчислении страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию общая сумма необлагаемой части базы может составить в 2019 году более 3 019 млрд рублей, в 2020 году – более 3 080 млрд рублей», – уточнил депутат.

По его словам, такая мера только 1% от тех россиян кто отчисляет взносы в ПФР. «99% не затрагивает, так как годовой объем свыше 1 270 тысяч имеют только 1% граждан, это около 675 тысяч человек».

Парламентарий указал, что только за 2020 год дополнительные перечисления в ПФР могли бы составить 369 млрд рублей. Учитывая, что федеральный бюджет должен перечислить в ПФР 1 трлн рублей дотаций, эту сумму можно будет уменьшить. «Мы хотим превратить ПФР в самостоятельное финансовое учреждение, и федеральный бюджет будет иметь меньшую нагрузку», – пояснил Шурчанов.

Он также добавил, что один из аргументов противников законопроекта состоит в том, что выплачивающие повышенные суммы в ПФР граждане не будет получать более высокие пенсии. «Да, – подтвердил он. – Потому что у нас страховая пенсия не может превышать 20% от средней зарплаты по России».

Между тем, «единороссы» поддержать такую инициативу отказались. Член думского комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб заявила, что отмена базы повлечет рост расходов на оплату труда у субъектов предпринимательства. После возражений оппозиции о том, что взнос не является налогом и нагрузкой на бизнес, Бессараб отметила, что работодателям придется изменять договоры с сотрудниками по соглашению сторон, либо работникам придется идти под сокращение.

Вместе с тем «единоросс» подчеркнула, что в пояснительной записке у коммунистов даны неверные данные – по информации Росстата, сотрудников с высокими зарплатами в стране не 1%, а 10%, причем большая их часть трудится в северных регионах страны. Именно там до трети всех работников получают в месяц больше 107 тысяч 666 рублей.

«По данным Росстата, там средняя зарплата 157 тысяч рублей, – уточнила Бессараб. – И 53 млрд рублей потребуется работодателям, чтобы оставить зарплаты на том же уровне».

«Мы считаем, что это повышение будет влиять на доверие бизнеса к власти в целом», – поддержал Бассараб «единоросс» Дмитрий Юрков.

Тем не менее, депутат от КПРФ Алексей Куринный со своей стороны обратил внимание оппонентов, что во многих развитых странах используется плоская шкала исчисления пенсионных взносов. «Это вопрос, кого мы защищаем – маленькую верхушку богатых?» – поинтересовался он.

«К верхушке богатых, у которых вы хотите снова экспроприировать доходы, относятся рабочие, которые трудятся на севере, – заявила Бессараб. – Именно поэтому мы против этого законопроекта. Если так делать – придется поднимать максимальную пенсию, а это было бы неверно». «Мы не защищаем самых богатых, мы защищаем пенсионную систему, которая сегодня стабильна!» – поддержал ее Юрков.

«Не надо делать вид, что на севере все получают по 100 тысяч рублей, – возразил «единороссам» депутат от «Справедливой России» Олег Шеин. – В Мурманске средняя зарплата 68 тысяч рублей, в Якутии – 65 тысяч. Не надо притворяться, что тут есть некая забота о работающем классе на северах. Это совершенно классовая забота о своих товарищах и лично о себе».

Парламентарий также подчеркнул, что бизнес не может почувствовать недоверие к власти из-за введения плоской шкалы, потому что страховые взносы не являются нагрузкой на предпринимателей. «Нам говорят, что такие зарплаты получают только высококвалифицированные работники, и получается, что все начальники у нас имеют высокую квалификацию, – с иронией отметил Шеин. – Правда, при этом непонятно, как страна дошла до жизни такой».

Депутат также напомнил, что пенсионную реформу протащили «единороссы», в частности, под предлогом нехватки денег на пенсии в ПФР – однако введение такой шкалы позволило бы сохранить прежний пенсионный возраст для всех, в том числе для тех же самых руководящих работников. «Это закон о снижении неравенства в РФ. Сейчас возникает некий класс наследственной аристократии и бесконечно работающий класс без какой-либо надежды», – подытожил он.

Несмотря на все аргументы, фракция «Единая Россия» проигнорировала голосование по двум законопроектам. За их принятие высказались лишь 90 и 89 депутатов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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