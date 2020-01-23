«У нас идиотская налоговая политика»: Зюганов предложил Путину и Мишустину ознакомиться с докладом Трампа

В России проводится идиотская налоговая политика, которая не позволяет осуществить заявленный президентом РФ Владимиром Путиным экономический прорыв. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы, где рассматривались поправки к Конституции РФ. При этом главный коммунист посоветовал главе российского государства и новому премьер-министру РФ ознакомиться с докладом президента США Дональда Трампа, чтобы изучить американский рецепт экономического успеха.

Зюганов отметил, что коммунисты поддерживают в первом чтении президентские поправки к Конституции, но при этом остается целый ряд вопросов. В частности, как будет исполняться 55 статья Конституция, запрещающая ухудшать положение граждан, когда оно продолжает резко ухудшаться. «За три года умыкнули из страны почти 9 трлн рублей. Почему отток не остановлен и не принимаются меры?» – возмущенно заявил лидер КПРФ.

«У нас абсолютно идиотская налоговая политика, которая не может позволить стране развиваться», – констатировал политик и подчеркнул, что в стране, где 64% стоимости любого товара составляют налоги, и 10% – зарплата, нельзя рассчитывать на экономический прорыв. «Я предлагаю и президенту, и Мишустину – ознакомьтесь с докладом Трампа в Давосе. Он выступал только что, – сказал Зюганов. – Смотрите какие темпы – они снимают налоги со среднего класса и продолжают уверенно двигаться вперед! Они сегодня передовики по темпам развития! В четыре раза нарастили продажу газа за рубеж. Каким образом? И почему там все деньги идут в казну, а у нас они идут в карманы совершенно других людей?»

Как заявил лидер КПРФ, в России необходимо ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц, однако «единороссы» заблокировали эти предложения оппозиции в Госдуме, аргументируя тем, что в этом случае Федеральная налоговая служба не сможет собрать налог. «Соберем! У нас три миллиона ходит с пистолетом в кобуре и погонами. Они умеют собрать, когда это нужно», – заверил Зюганов.

Кроме того, коммунисты продолжают настаивать на отмене пенсионной реформы. «Это абсолютно людоедский закон», – сказал лидер КПРФ.

«Земля, ее недра, леса должны принадлежать гражданам, а не полутора десяткам упырей, которые захватили их и не хотят платить нормальные налоги. Общество требует решения этого вопроса!», – подчеркнул главный коммунист страны.

Вместе с тем Зюганов предложил свой вариант структуры правительства РФ. «Мы настаиваем, чтобы [Алексея] Гордеева назначили первым заместителем [председателя правительства] вместе с [Андреем] Белоусовым, и они втроем – Гордеев, Белоусов и [Юрий] Борисов подготовили бы нам программу, которая позволила бы гарантировать выполнение социальных обязательств», – сказал политик.

По его мнению, необходимо принять еще одно важное решение – немедленно вывести Росстат из подчинения Минэкономики. «Невозможно принимать ни одно ответственное решение, когда он по полгода задерживает данные и у тебя нет объективной картины», – пояснил он.

При этом лидер КПРФ подчеркнул, что нормального баланса власти в России нет, хотя президент РФ, предложивший «некоторые примочки», до сих пор не обсуждал этот вопрос с лидерами парламентских партий. «Собирал президент нас? Нет! Обещал? Обещал! С руководителями фракций накануне формирования правительства не проведено никаких консультаций. Мы считаем, это ненормально. Нет полноценного диалога», – заявил Зюганов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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