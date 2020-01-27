Китайский коронавирус пошатнул финансовые рынки: нефть и рубль заметно подешевели

Китайский коронавирус, число жертв которого стремительно растет, спровоцировал напряженность на международных финансовых рынках. Мировые цены на нефть упали впервые с ноября прошлого года ниже уровня $60 за баррель, а российский рубль на общем фоне тоже почувствовал слабость – курс доллара поднялся более чем на 50 копеек.

Падение индексов наблюдается на крупнейших фондовых биржах Европы. В частности, по состоянию на 12:10 мск, британский индекс FTSE 100 падает на 1,86% – до 7444,65 пункта, французский CAC 40 – на 1,73% до 5919,9 пункта, немецкий DAX – на 1,53% до 13367,67 пункта, отмечает «Прайм».

Сегодня на торгах на лондонской бирже ICE фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют почти на 3,5%. Стоимость барреля «черного золота» снизилась до $58. В то же время на валютном рынке растет курс доллара и евро. На утренних торгах на Московской бирже «американец» подорожал до 62,3380 рубля, «европеец» продается также с повышением близи отметки 69 рублей.

Комментируя ситуацию на финансовом рынке, аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский обратил внимание, что спрос на защитные активы спровоцировал страх пандемии китайского коронавируса.

По последним данным, общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

В то же время эксперт отметил, что напряженность вызвана разовым поводом, и в случае успешной профилактики распространения вируса может пойти на спад. «Хотя фондовые рынки повсеместно выглядят перегретыми, было бы преждевременно утверждать, что они созрели для фундаментальной коррекции», – отметил Голубовский в своем обзоре.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.01.20

В работе почтового сервиса Mail.ru произошел серьезный сбой. / Конфликт «силовых интересов»: в генпрокуратуру направлен доклад о насилии в правоохранительных органах. / «Превосходные машины»: глава Минобороны Сербии оценил российские военные вертолеты. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»