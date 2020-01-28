В Госдуму внесен законопроект об упрощении въезда в РФ для иностранцев

В нижнюю палату российского парламента внесен законопроект, призванный увеличить поток иностранных туристов в Россию с помощью введения электронных виз.

Как следует из документов на сайте Государственной думы, авторами документа выступили депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Антон Морозов. Парламентарии предложили внести поправки в ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Изменения касаются выдачи электронных виз тем, кто прибывает в Россию в туристических, деловых, гуманитарных целях или с гостевым визитом.

Заполнять заявление иностранцам предложат на сайте российского ведомства, ответственного за выдачу таких виз, как минимум за четыре дня до даты въезда в РФ. Срок визита не должен будет превышать 16 дней.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что инициатива направлена на «электронизацию процесса получения визы для иностранных туристов, прибывающих на территорию Российской Федерации, за счет чего будет значительно увеличен туристический поток». Такие меры позволят сэкономить средства на содержание командированных сотрудников российских консульств и посольств, считают депутаты, отмечая, что схожий порядок выдачи виз уже действует во Владивостоке и Калининградской области.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.01.20

Дискриминация русских: Жириновский предложил изменить преамбулу Конституции. / ЧП в Москве: воспитанница детдома попала в больницу после встречи с отцом. / ЕС готовится расширить антироссийский санкционный список – Кипр уже не против. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»