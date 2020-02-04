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Вторник, 4 февраля 2020, 14:16 мск

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Россиян ждет очередной рост цен на международные авиаперелеты

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила о новом повышении цен на международные авиаперелеты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты организации пояснили, что пересчет связан с изменением курсов доллара и евро по отношению к рублю.

Как отмечается в сообщении АТОР, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) корректирует внутренний курс валют, устанавливаемый для международных рейсов. «Если сейчас стоимость билетов рассчитывается, исходя из курсового соотношения 69 рублей за 1 евро, то с 00:00 5 февраля по московскому времени авиабилеты за рубеж подорожают почти на 3%», – уточнили в Ассоциации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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