ЛГБТ-атака на традиционную семью: вице-спикер Госдумы от «ЕР» разгромил законопроект о профилактике домашнего насилия

Законопроект о профилактике семейного насилия является попыткой приписать дополнительные права представителям сексуальных меньшинств. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. При этом он предложил вписать в Конституцию, что граждане РФ могут создавать только традиционные семьи.

В своем выступлении Толстой сравнил процесс внесения поправок в Конституцию с военными действиями. «Мне кажется, что сейчас необходимо сделать еще несколько шагов для того, чтобы эта линия обороны была крепка, и чтобы мы могли перейти в наступление», – заявил он.

В числе таких шагов вице-спикер Госдумы предложил закрепить в Основном законе страны понятие брака как союза мужчины и женщины, чтобы поставить барьер для попыток «приписывания дополнительных прав» для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

При этом депутат-«единоросс» связал представителей ЛГБТ с разработкой законопроекта о домашнем насилии. «Сегодня эти попытки делаются с помощью проекта закона о профилактике семейного насилия, который списан практически под копирку со стамбульской конвенции Совета Европы», – подчеркнул Толстой, не преминув напомнить, что все поправки России к этой конвенции были отклонены.

«Закон нацелен не на сохранение семьи, а на ее раскол с помощью постороннего вмешательства от соседей и заканчивая НКО. Необходимо закрепить в Конституции нерушимые и неприкосновенные вещи, такие, как традиционный брак, так как мы закрепили в 2014 году принадлежность Крыма к России», – заключил Толстой.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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