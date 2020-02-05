«Бешеные сверхдоходы»: Госдума со скандалом одобрила новые льготы для нефтяников

Сегодня нижняя палата российского парламента со скандалом окончательно одобрила законопроект, который предполагает предоставление льгот на вывоз нефти за рубеж компаниям, не являющимся недропользователями. Как передает корреспондент РИА «Новый День», думская оппозиция жестко раскритиковала этот документ, однако фракция «Единая Россия» была непреклонна.

В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его фракция не будет поддерживать льготы для крупнейших российских нефтяных и газовых компаний. «Их бешеные сверхдоходы должны идти по другим направлениям, – пояснил политик. – У нас уже должны быть хорошие дороги и завершены проблемы с жильем. Сейчас мы стараемся распространять льготы по уплате пошлины еще на каких-то лиц, то есть там как можно больше людей смогут заработать. А мы с вами – народ, страна? Нефтяные и газовые компании сверхбогатые, а страна нищая».

Жириновский обратил внимание, что в некоторых странах мира нефтяные и газовые сверхдоходы государство зачисляет на индивидуальные счета граждан, и это страхует население страны от экономических кризисов, в том числе резкого падения цен на энергоносители. «Почему нам не возродить министерство нефтяной и газовой промышленности? – предложил лидер ЛДПР. – На главные богатства должна быть монополия государства. Частный сектор пусть работает, но как подмастерье, а главное богатство должно принадлежать государству».

Как считает политик, доходы от недр должны идти в госбюджет. «Надо прекращать создавать льготный режим для нефтяных компаний. Америка устроит нам подарок когда-нибудь, и откажется сама от доллара, и все рухнет», – заявил Жириновский.

Представители КПРФ также отказались поддерживать идею правительства РФ. Заместитель главы фракции Валентин Шурчанов напомнил, компартия в своей программе ставит задачу национализации природных ресурсов, и не может голосовать за подобный законопроект. «Когда мы убирали пошлину, нам говорили, что мы повышаем НДПИ, который будет компенсировать эти потери, – отметил он. – Но это внутренний налог, и все это отразится на ценах для наших потребителей. Теперь же убирают пошлины для компаний, которые являются дочерними для нефтедобывающих». Фракция решила воздержаться от голосования, сообщил он.

Несмотря на то, что оппозиция отказалась поддерживать эту инициативу, законопроект был принят в третьем окончательном чтении: его поддержали 316 парламентариев, при 56 против и двух воздержавшихся.

Законопроект предполагает распространение льготы на вывозную таможенную пошлину не только на организацию – пользователя недр, но также и на иных лиц, осуществляющих вывоз нефти сырой (включая нефтегазоконденсатную смесь). При этом действие этого правила распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2019 года.

«Вступление в силу проекта федерального закона с указанной даты обусловлено тем, что налоговый маневр предусматривал уплату налога на добавленный доход с одновременным освобождением от вывозной таможенной пошлины нефти сырой, добываемой на соответствующих участках недр, по которым платится НДД, – говорится в документе. – Однако после запуска механизма были выявлены хозяйственные отношения, не предусмотренные законом, когда экспорт льготируемой нефти сырой осуществляется не компанией-недропользователем, а иным лицом (например, в вертикально-интегрированных нефтяных компаниях это головная компания, чьи дочерние компании являются недропользователями)».

Планируется, что после вступления закона в силу компаниям будут возвращены суммы уже уплаченных ими таможенных пошлин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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