«Это абсолютно лишнее»: Госдума отказалась принимать закон о помощи детям должников по алиментам

Госдума отказалась принимать закон, который гарантировал бы выплаты детям должников по алиментам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», против проекта, предложенного «эсерами», выступила не только «Единая Россия», но и глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, представитель КПРФ Тамара Плетнева.

Представляя документ, один из его авторов, депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов обратил внимание, что общая сумма задолженности по алиментам в России превышает 100 млрд рублей. В бегах находится около 800 тысяч родителей, и эта статистика не меняется уже много лет.

«Порядка 3 млн детей растет в таких семьях, где алименты судом назначены, но не получаются, – уточнил парламентарий. – И для меня было шоком, что среди неплательщиков алиментов есть женщины – их 22%. 180 тысяч матерей бросили своих детей на произвол судьбы, на руки отцов, бабушек, попечителей, и занимаются своими проблемами».

Авторы законопроекта предложили выплачивать детям «бегунков» алименты в размере прожиточного минимума из региональных бюджетов, чтобы самые обездоленные не оставались без средств к существованию. «Когда будут найдены эти неплательщики, а это, рано или поздно, должно случиться, с них будут взысканы все эти деньги с процентами и возвращены обратно, – сообщил Нилов. – То есть, речь не идет о том, чтобы эти деньги отдать, раздать и выплатить – это возвратные средства».

По словам Нилова, деньги на такие выплаты могут поступать, в том числе, из специально созданного государственного фонда, как это было в СССР. «Объемы были больше, даже в советское время бегунков было 7 млн, – отметил депутат. – Это, видно, такая болезнь, которую нам никак не удается вылечить через воспитание, этические требования к обществу, но от этого не должны страдать дети».

«Когда из фонда деньги будут выплачены – активность судебных приставов будет иной, потому что с них будут уже спрашивать и за деньги, а не как сейчас: нашел – хорошо, не нашел – ну и ладно», – указал Нилов на плюсы законопроекта.

Однако эта идея не встретила поддержки не только у «единороссов», которые, как правило, в штыки встречают инициативы думской оппозиции, но и представителя фракции КПРФ Тамары Плетнёвой, которая возглавляет думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Она заявила, что Нилов доложил с трибуны не совсем то, что записано в законопроекте – в частности, там ни слова нет о государственном фонде. «О таком фонде мы все мечтаем. Я на совещании в правительстве говорила об этом. У нас его нет, и правительство пока не соглашается», – сообщила она.

Кроме того, устанавливать твердую сумму выплаты по алиментам нельзя: «в Семейном кодексе четко записано – если один ребенок брошен, то 25% зарплаты, два – это 30%, и не больше 70%, если много детей». Депутат напомнила, что сумма устанавливается судом, и не привязана к прожиточному минимуму – при этом Плетнева отметила, что случается и такое, что ребенок в новой семье алиментщика живет в худших условиях, чем в брошенной. Что касается источника средств, то у регионов вряд ли найдутся свободные деньги для реализации таких инициатив.

В ответ Нилов напомнил, что регион может взять беспроцентный кредит «в том же Фонде национального благосостояния», а потом взыскать эти средства у найденного приставами должника, причем с процентами и пени.

«Ну нашли папу, а у него вторая семья и двое детей. Так что теперь, этих детей бросить под забор?» – поинтересовалась «единоросс» Наталья Боева. «Вы думаете о папе, как в его положение войти? Нет у меня ответа, как войти в его положение, – ответил Нилов. – Нечего бегать, мой вариант еще не самый страшный: для бегунков сегодня установлено 0,1% просрочки в день. А бегают годами, суммы задолженности есть и 500 тысяч. Давайте решим вопрос, чтобы у ребенка был хлеб с молоком. Государство не смогло найти этого папу – дайте беспроцентный кредит. Когда найдете, взыщете полным рублем и с пени».

Депутат от КПРФ Алексей Куринный со своей стороны попытался привести противников и сторонников законопроекта к консенсусу, предложив реализовать саму идею помощи самым обездоленным детям. «Но сама идея [правильная] – каждый сталкивался с такими мамочками, которых бросили, и никакой возможности взыскать с него у нее нет, они бегают, скрывают доходы, а ребенка воспитывать надо, покупать ему школьную форму, кормить, – подчеркнул он. – Государство не должно стоять в стороне. Мы предлагаем принять законопроект как концепцию, чтобы государство компенсировало самым нуждающимся – не всем семьям, а самым нуждающимся».

«Готов ли Олег Нилов отказаться от той части, которая критикуется комитетом, а комитет принять эту идею?», – спросил Куринный. Нилов сообщил, что он со своей стороны готов. Между тем Плетнева в ответ резко заявила, что закон «ничего не даст, он абсолютно лишний» – потому что «сегодня и приставы получили новые права, они отслеживают очень тщательно», и регионы помогают таким семьям пособиями и выплатами, если имеют финансовую возможность.

Плетневу поддержали «единороссы». «Нельзя за счет государства решать проблемы наших нерадивых алиментщиков», – заявил Ильдар Гильмутдинов, не упоминая о том, что эти средства, согласно законопроекту, должны быть возвращены в бюджет при должной работе службы судебных приставов.

В итоге идею «эсеров» поддержало всего 90 парламентариев. Законопроект был отвергнут уже в первом чтении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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