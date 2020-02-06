Денег и так «беспрецедентно много»: «Единая Россия» в Госдуме отказалась увеличить финансирование системы здравоохранения

Сегодня нижняя палата российского парламента уже в первом чтении заблокировала законопроект, предлагающий увеличить на 900 млрд в год финансирование сферы здравоохранения для расширения государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициативу выдвинули представители «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым еще в 2016 году, однако рассматривать его нижняя палата парламента начала только сегодня.

Представляя документ, депутат от «СР» Федот Тумусов обратил внимание, что в России за 6 лет на 12% снизилась обеспеченность медучреждений врачами – не хватает около 50 тысяч врачей. В полтора раза больше медперсонала требуется в среднем звене. «Идет снижение гарантированных государством объемов бесплатной медпомощи», – подчеркнул парламентарий.

Главной причиной проблем здравоохранения Тумусов назвал хроническое недофинансирование из государственных источников, которое он оценил в 50% от необходимого. «У нас сегодня новое правительство, – отметил Тумусов. – Мы считаем, что они должны в первую очередь решить два вопроса: ликвидировать нехватку медицинских кадров, в том числе за счет создания единой системы оплаты труда. Это не менее 320 млрд рублей потребует дополнительно к тому, что уже выделили. Второе – это реализация программы всеобщего лекарственного обеспечения, это потребует около 300 млрд рублей».

Кроме того, авторы документа предложили изменить саму схему финансирования медучреждений, убрав из этой цепочки частные медицинские страховые компании – оставить можно только те, в уставном капитале которых контрольный пакет принадлежит государству. При этом больницы и поликлиники полученные от страховщиков средства в первую очередь направляют на зарплату, премии и оплату услуг ЖКХ – а все, что касается напрямую пациентов, их питание и обеспечение лекарствами, финансируется по остаточному принципу. «Наш законопроект нацелен на повышение гарантий оказания бесплатной медицинской помощи и совершенствования медицинского страхования, – резюмировал Тумусов. – В Конституции написано, что гражданам гарантировано бесплатное медицинское обслуживание. Но на практике это не соблюдается».

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал депутатам голосовать против идеи «эсеров». Член комитета Борис Менделевич демократично признал, что «здравоохранению, конечно, необходимы дополнительные финансовые средства», однако заявил, что данный законопроект не сможет обеспечить положительные сдвиги в отрасли. По его словам, документ полностью ломает существующую систему финансирования, требует создания, в том числе, специальных органов, раздельного планирования и учета средств. «Увеличение затрат на здравоохранение, к сожалению, не всегда дает ожидаемый положительный эффект и положительно влияет на качество медицинской помощи, – заявил Менделевич. – Качество медпомощи обеспечивает в первую очередь эффективное использование уже выделенных средств. Сегодня по этому направлению у нас и развивается система ОМС».

При этом, как подчеркнул «единоросс», «расходы на оказание бесплатной медицинской помощи значительно увеличены в рамках уже действующего законодательства». «Такого беспрецедентного внимания государства к сфере здравоохранения не было еще никогда!», – несколько раз веско повторил он.

Между тем депутат от КПРФ Алексей Куринный, который до получения мандата Госдумы работал врачом-хирургом, указал на существенное несоответствие финансирования здравоохранения в РФ рекомендациям ВОЗ – при том, что медицина должна получать минимум 6% от ВВП страны, в России на эти цели выделяется максимум 4%.

«В этом году в условиях «беспрецедентного роста» около 4% от ВВП, это может быть и лучше чем 3,4%, как в прошлом году. Но это значит, что мы из ситуации острого недофиансиварования переходим в ситуацию под-острого недофинансирования», – пояснил он.

Куринный также подчеркнул, что фактически сейчас граждане из своего кармана оплачивают треть расходов на здравоохранение, и это происходит в условиях постоянно падающих доходов населения. «То есть в РФ, как и всем мире, 6% тратится на здравоохранение, но только 4% из них государственные, а 2% – это средства граждан. И это те услуги, которые находятся в программе государственных гарантий и должны оказываться бесплатно», – уточнил депутат. При этом на медицинские страховые компании уходит до 30 млрд рублей ежегодно. «Медицинские страховые компании – это паразиты-посредники», – заявил Куринный.

По его оценке, такое положение привело к тому, что в России смертность от туберкулеза в два раза выше, чем в Европе, а в целом от инфекционных заболеваний – в три раза выше. Чтобы достигнуть финансирования здравоохранения в 5% от ВВП, в ближайшую в пятилетку нужно добавлять отрасли порядка 720 млрд рублей, которые должны пойти на решение самых острых проблем здравоохранения, в частности, кадровой, считает Куринный.

Вместе с тем парламентарий заявил, что меры по повышению зарплат врачей, которые сейчас предложены властями, окажутся бесполезными. «Нам предлагается повысить окладную часть в зарплате медика, и тем самым мы на что-то выйдем, – отметил депутат. – Не выйдем! Если сам фонд не вырастет, нам придется снижать компенсационные выплаты. А это снова приведет к акциям протеста. Минимум 300 млрд рублей надо сегодня добавлять на повышение, и не то повышение, которое произошло в результате сокращения штатной численности – где было два специалиста, теперь один, и он вздохнуть не может, в отпуск не может выехать, так как его некому заменить».

Депутат от «Справедливой России» Олег Шеин со своей стороны обратил внимание, что благодаря политике правительства в сфере здравоохранения разрыв между продолжительностью жизни российского гражданина и жителя Европы достиг 10-12 лет. Смертность в России находится на 103 месте в мире из 200 стран.

Однако аргументы оппозиции не спасли законопроект. Фракция политического большинства вновь дружно проигнорировала голосование, в результате чего документ не набрал необходимого количества голосов – его поддержали лишь 97 парламентариев, против высказался один депутат.

Москва, Татьяна Дорофеева

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