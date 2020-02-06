Госдума отказалась списывать безнадежные долги россиян по ЖКХ

Фракция «Единая Россия» в Госдуме отказалась поддержать инициативу депутатов от ЛДПР о списании безнадежных долгов россиян за жилищно-коммунальные услуги. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители парламентского большинства заявили, что законодатели не должны поддерживать злостных неплательщиков. «Единороссов» не убедил даже аргумент, что миллионы россиян остаются без необходимых льгот и субсидий в результате действий управляющих компаний, которые выставляют счета за услуги десятилетней давности.

Представляя документ, либерал-демократ Ярослав Нилов отметил, с просьбой внести в Госдуму такой законопроект обратилась общественная организация «Смоленский центр защиты прав потребителей». «Мы предлагаем определить юридические основания, когда безнадежной к взысканию признается задолженность по коммунальным платежам при определенных условиях», – сообщил он, уточнив, что сейчас управляющие компании начисляют долги россиянам за услуги, которые были оказаны три года назад и более. Это влияет на получение гражданами льгот и субсидий: как правило, должникам такие выплаты не положены. Именно этот рычаг и используют УК, чтобы заставить собственников платить по внезапно возникшим старым долгам.

Однако комитет Госдумы по ЖКХ пришел к выводу, что такой закон будет поддерживать злостных неплательщиков. В частности, член комитета Михаил Чернышов заявил, что обоснованные и подтвержденные долги граждане обязаны заплатить, а необоснованные – можно опротестовать. «Отдельные граждане не оплачивают счета не потому, что столкнулись с финансовыми трудностями, а потому, что не хотят платить, – сказал он. – Законопроект не проводит никаких разграничений, предлагая прощать долги всем подряд».

По словам Чернышова, нововведение приведет к росту злоупотреблений со стороны собственников квартир. «Истечение срока исковой давности не является основанием для прекращения обязательств», – подчеркнул он, пояснив, что решение суда – не повод для неоплаты долга за ЖКУ. Если же региональные законы «не дают человеку получить субсидию, то, наверное, там надо вносить какие-то изменения», считает депутат.

Тем не мнее, коллега Нилова по фракции ЛДПР Александр Шерин со своей стороны напомнил «единороссам», что платежи за ЖКУ сегодня непомерно велики, и многие собственники не платят потому, что их доходы уже не позволяют это делать. «Давайте возьмем под контроль государства всю систему ЖКХ и будем регулировать эти цены», – предложил он, подчеркнув, что надо снижать тарифы, чтобы коммунальные долги не накапливались.

Либерал-демократов поддержали «эсеры». Депутат Олег Шеин поинтересовался у «единоросса» Чернышова, хранит ли он квитанции за квартиру от 1995 года, и является ли он получателем мер социальной поддержки. «За 1995 год – нет, хотя за три года у меня есть квитанции», – сообщил Чернышов, признавшись, что никаких льгот не получает.

«Я не просто так спросил докладчика про квитанции и меры социальной поддержки. Он не может понять проблемы этих людей, – ответил Шеин. – Человек идет за субсидией, а коммунальная компания ему говорит: дорогой товарищ, принеси нам квитанцию за 2003 год, а лучше за 1913, что вы заплатили за электроэнергию. А если ты ее не принесешь – ты не пройдешь с нами сверку по оплате долгов за ЖКХ. Потому что в нашем балансе ты числишься неплательщиком. И мы напишем в министерство соцзащиты, и ты не получишь никакие субсидии. Мы по суду эти деньги не возьмем, но если ты не заплатишь – мы тебя накажем на многие тысячи рублей за то, что ты не хранил квитанции за все прошедшие годы».

Шеин подчеркнул, что законопроекте предлагается поддержать добросовестных плательщиков, защитив их от махинаций ресурсоснабжающих компаний. «Если речь идет о платежах за пределами трехлетней исковой давности, то всякие тепловые, водопроводные и прочие монополисты вместе с управляющими компаниями не смогут эту просроченную задолженность требовать. Сейчас если они требуют ее по суду, то суд им говорит: «ребята, идите отсюда, вы упустили сроки, ваши юристы ели хлеб ни за что». Проблема в том, что в данном случае страдают добросовестные плательщики, но не хранят квитанции по оплате за ЖКХ за нулевые годы, за десятые по той причине, что есть трехлетний срок исковой давности», – подчеркнул депутат.

По его словам, доходит до того, что ресурсоснабжающие компании шантажируют губернаторов, что не будут прокладывать сети или реализовать очередной инвестпроект, пока население не заплатит эти долги. «У нас 20 млн человек находится за чертой бедности, у них не хватает денег даже на хлеб. Казалось бы, логично, что эти люди должны быть получателями мер соцподдержки по ЖКУ. Но ничего подобного, – сказал Шеин. – По коммунальным услугам поддержку государства имеют три млн человек. Остальные 17 млн не в состоянии протиснуться сквозь прокрустово ложе бесконечных требований и бумажек».

Однако еще один представитель «ЕР» – Павел Качкаев в ответ заявил, что плохое материальное положение россиян не имеет отношения к теме законопроекта, а ситуация со старыми долгами в квитанциях уже урегулирована законом: если управляющая компания включает в платежку придуманную ею задолженность, то ее настигают штрафные санкции. «Справедливости ради нужно сказать, что сегодня у нас порядка 96% собираемость по ЖКУ», – сообщил он.

При этом Качкаев отметил, что в случае, если суд списывает безнадежные долги собственника, этот долг «повисает» на управляющей компании, потому что ресурсоснабжающую организацию никто не обязывает ее списать.

Законопроект ожидаемо не набрал необходимое число голосов для прохождения в первом чтении – «единороссы» вновь не стали принимать участие в голосовании. Инициатива о списании безнадежных долгов была отклонена.

Москва, Татьяна Дорофеева

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