Экономический курс будет прежним: «Единая Россия» в Госдуме прошла тест на национализацию

Сегодня нижняя палата парламента усилиями фракции «Единой России» отклонила законопроект о выкупе государством стратегических и градообразующих частных предприятий, оказавшихся на грани разрушения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», партию власти не убедили доводы, что России пора изменить экономический курс, чтобы добиться развития, о котором говорит глава государства.

Представляя законопроект, депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев обратил внимание, что в России за год обанкротилось более 700 тысяч юридических лиц, что составляет почти 10% от всех налогоплательщиков. «Если вы посмотрите по структуре банкротств – это значительная часть обрабатывающих и перерабатывающих предприятий, которых у нас и так уже недостаточно для того, чтобы выполнять задачи импортозамещения и другие важные для государства задачи», – уточнил депутат.

По его оценке, «мы по всем канонам подпадаем по необходимость принятия закона о национализации». «У нас рента служит узкой группе лиц. Сверхприбыли необоснованно выводятся за границу в огромных количествах при попустительстве контролирующих и всех других органов», – констатировал он.

В то же время парламентарий подчеркнул, что законопроект «очень понятный, рамочный» – был разработан коммунистами совместно с учеными РЭУ им. Плеханова и призван спасти стратегические и градообразующие предприятия от неэффективного управления, а их работников – от регистрации на бирже труда.

Согласно этому документу, инициаторами национализации предприятий могут выступать президент РФ, сенаторы, депутаты Госдумы, правительство, а также региональная представительная власть. «Это возмездный выкуп имущества, оценка делается на основании закона об оценочной стоимости», – пояснил Коломейцев.

Однако комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал законопроект отклонить. Представитель фракции «Единая Россия» Михаил Бугера признал, что Гражданский кодекс разрешает проводить отчуждение компаний в госсобственность при условии равноценного возмещения. «Этот закон об основах национализации дает нам начало процедур, которые должны проводиться, если отчуждение в госсобственность становится необходимым», – сказал депутат и тут же заявил, что прописанные в законопроекте процедуры недостаточны. «Предлагаемый законопроект переносит ответственность на правительство, которое запускает национализацию своим постановлением, а Гражданский кодекс устанавливает, что это должен быть федеральный закон», – привел он пример, а затем и вовсе высказал подозрение, что ученые университета им. Плеханова воспользовались услугами не лучших экономистов, потому что в документе очень много ошибок. «Не знаю, при чем тут университет. Тут просто юридическая малограмотность в некоторых моментах», – заявил Бугера. На это Коломейцев заявил, что все ошибки в законопроектах правят ко второму чтению.

Его коллега по фракции Николай Арефьев также парировал выпад «единороссов», поинтересовавшись, почему они 27 лет игнорируют положение Гражданского кодекса и не принимают федеральный закон о национализации. «Никто вам как депутату и сейчас не мешает обратиться с запросом в правительство с предложением национализировать то или иное предприятие. Почему вы 27 лет добиваетесь принятия закона, а не попытаетесь национализировать то или иное предприятие?» – заявил в ответ Бугера.

«Если закон о приватизации есть, должен быть и обратный закон», – упирались коммунисты. «Мы же предлагаем национализировать только попавшие в тяжелую ситуацию стратегические градообразующие предприятия, выполняющие функцию, которую кроме них никто не выполняет», – напомнил Коломейцев, подчеркнув, что Бугера оскорбил ученых университета. При этом парламентарий отметил, что не считает процедуру санации банков такой же национализацией – в результате 98% кредитных организаций оказалось сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге. «Только после оценки по закону об оценочной деятельности, заключив соглашение с собственником надо начинать процедуру, а не так, как производилась санация банка «Открытие» или «Бинбанка», – возмущенно сказал он. – Государственные деньги потратили, и ни копейки назад не вернули!»

В ответ «единороссы» заявили, что для коммунистов национализация является неким символом, и именно поэтому КПРФ пытается ввести ее в законодательство.

Тем не менее, коммунистов поддержали либерал-демократы. В частности, депутат Александр Шерин отметил, что в Рязанской области неэффективные собственники довели до ликвидации несколько работавших с советских времен предприятий. При этом парламентарий подчеркнул, что из России «не без помощи внутренних сил» намеренно делают сырьевой придаток для развитых стран мира, но страна «может эффективно развиваться и достигать тех темпов роста, о которых говорил президент». «Если мы ключевые отрасли возьмем под контроль государства. Но при этом речь не идет о том, чтобы их отобрать. Мы говорим о том, чтобы выкупить на прозрачных условиях», – сказал Шерин.

«Нынешние темпы экономического развития за 30 лет так и не вышли на уровень 1990 года, – со своей стороны заявил депутат от КПРФ Валентин Шурчанов, подчеркнув, что национализация превращается в необходимость для экономики страны. – У нас экономика 78% к уровню 1990 года. Нужно менять правила игры, принимать другой экономический курс».

Однако «единороссов» это не убедило. Представители партии власти традиционно вообще не стали принимать участия в голосовании. Законопроект был отклонен при 96 голосах «за» и одном «против».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.02.20

«Мишустин должен быть нам благодарен…»: оппозиция рассчитывает на содействие премьера в широкой амнистии. / Госдума отказалась списывать безнадежные долги россиян по ЖКХ. / В презервативах обнаружили цинк и изопропиловый спирт. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»