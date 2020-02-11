«Это ходячая история новой России»: в Госдуме депутат-«единоросс» освободил место для бывшего вице-премьера

Сегодня на пленарном заседании нижняя палата российского парламента досрочно прекратила полномочия с 85-летнего депутата Госдумы от «Единой России», академика РАЕН Геннадия Кулика. Как передает корреспондент РИА «Новый День», освободившийся мандат достанется бывшему вице-премьеру, курировавшему сельское хозяйство и мусорную реформу, Алексею Гордееву.

Как сообщил глава думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба, Кулик сам написал заявление с просьбой прекратить его полномочия с 11 февраля. «Это ходячая история новой России, это человек-мост, который соединил прошлое с настоящим и через тернии строил новую Россию», – заявил Аршба.

Постановление о сложении полномочий с Кулика поддержали 410 депутатов, один голос был отдан против. На сегодняшнем заседании депутата не было, однако парламентарии аплодисментами поблагодарили его за работу. При этом Аршба предложил в будущем обязательно давать слово тем депутатам, которые по какой-либо причине решили сложить свои полномочия.

Кулик был избран в региональной группе №24 – это Липецкая, Владимирская, Рязанская и Воронежская область. В эту же региональную группу под номером 1 входил Алексей Гордеев. О том, что бывший вице-премьер РФ займет место Кулика, 7 февраля сообщил журналистам вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Кулик в январе этого года отметил 85-летие. Интересно, что ранее он также курировал в вопросы, связанные с агропромышленным комплексом: в конце 80-х занимал должность профильного министра РСФСР, в середине 90-х был избран депутатом Госдумы первого и второго созыва, после чего занял должность министра АПК в правительстве Евгения Примакова.

Москва, Татьяна Дорофеева

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