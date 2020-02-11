«О своих надо подумать»: в Госдуме при ратификации соглашения с Таджикистаном вспомнили скандал с арестованными пилотами

Сегодня Госдума ратифицировала соглашение о строительстве в Таджикистане пяти школ в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сомнения в необходимости тратить 6 млрд рублей из бюджета на подарок этой стране высказал только один парламентарий – либерал-демократ Сергей Иванов. «О своих надо подумать», – пояснил он.

«У меня вызывает сомнение ратификация данного соглашения, – заявил Иванов, выйдя на думскую трибуну. – В настоящее время в Таджикистане родился 9-миллионный житель, а людей, для которых русский язык является родным, там менее 50 тысяч. Это полпроцента. Когда там шла гражданская война, мы вмешались и помогли им установить мир. А чем они нас отблагодарили?»

Парламентарий напомнил, что в 2011 году в этом же зале депутаты Госдумы принимали заявление по поводу ареста в Таджикистане двух российских летчиков, которые запросили там вынужденную посадку, а в итоге получили по 8,5 лет лишения свободы за якобы незаконное приземление. «А Геннадий Григорьевич [Онищенко], который тогда был главным санитарным врачом, тогда сказал, что среди таджиков очень много носителей ВИЧ и туберкулеза, – отметил Иванов. – И их очень много отсюда [из России] вывезли».

Между тем, как уточнил Иванов, весь этот внешнеполитический инцидент был спровоцирован задержанием «одного из сынков» руководства Таджикистана, который вез при себе 10 кг героина. «Это они нам так отомстили. Вы зря надеетесь, что они будут лучше к нам относиться», – предупредил депутат.

Он также отметил, что трудовые мигранты из Таджикистана, как правило, работают в столице дворниками, выходцы из Узбекистана – таксистами. «Так что, вы хотите, чтобы они там учили русский язык, а потом приезжали сюда и работали? О своих надо подумать, даря этому государству 6 млрд рублей», – призвал Иванов.

Спикеру Госдумы Вячеславу Володину пришлось призвать сторонников законопроекта ответить на «поднятый вопрос». Первому заместителю министра просвещения РФ Павлу Зенькович пришлось еще раз заверить парламентариев, что пять русских школ в Таджикистане помогут молодому поколению изучить русский язык и российскую историю, что в дальнейшем послужит укреплению отношений двух стран.

В итоге 408 депутатов поддержали инициативу Минпросвещения, воздержался только один.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.02.20

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