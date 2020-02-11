Российских специалистов в диппредставительствах обеспечат служебными паспортами и визами через МИД

Строители и наладчики компьютерной техники в российских дипломатических представительствах получат служебные загранпаспорта. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект в первом чтении сегодня единогласно одобрила Госдума. Как пояснил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов, у этих категорий специалистов стали возникать проблемы с получением виз для въезда в некоторые страны.

Речь идет о работниках организаций, которые управляют российским имуществом за границей, а также подрядчиках работ в российских диппредставительствах за рубежом. Сейчас специалисты выезжают для выполнения работ по обычному загранпаспорту, законопроект же предписывает обеспечить их служебными документами, которые позволят запрашивать служебные визы через МИД России.

Служебный паспорт будет выдаваться на период действия контракта с работником, максимальный срок составит 5 лет. По оценке МИД, такие паспорта нужны примерно 1,5 тыс человек в год. «Сейчас выдается в среднем 60 тысяч служебных паспортов в год, – уточнил Иванов. – С точки зрения финансов, дополнительных затрат не потребуется, это незначительное количество в общей массе. Сейчас эти люди не защищены, они обязаны получать туристические визы, при этом работая в наших учреждениях – например, это строители, которые прокладывают коммуникационные сети. Нам очень важно для поддержания жизнедеятельности наших объектов чтобы эта работа не прекращалась».

В пояснительной записке к документу уточняется, что в настоящее время на фоне роста антироссийских настроений власти ряда стран усложняют процедуру получения виз для этой категории российских граждан по паспорту, удостоверяющему личность гражданина РФ за пределами территории России, в т.ч. содержащему электронный носитель информации. «В некоторых государствах в соответствии с местным законодательством осуществление трудовой деятельности специалистами, имеющими заграничные паспорта, требует прохождения длительной процедуры получения разрешения на работу. Складывающаяся ситуация приводит к нарушению сроков исполнения госконтрактов, а в отдельных случаях ставит под угрозу нормальное функционирование российских загранучреждений», – отмечается в документе.

По словам замглавы МИД, серьезная проблема возникла с посольством России в США, куда была завезена компьютерная техника для внутренней сети, однако запустить ее невозможно, потому что американские власти не выдают визы работникам, которые должны произвести наладку. «Американские специалисты, которые приезжают сюда в американское посольство, видимо, будут делать то же самое», – отметил Иванов.

Законопроект в первом чтении единогласно поддержали 405 депутатов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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