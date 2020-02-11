Вирусы наступают: в Госдуме ограничат экскурсии

В Госдуме могут ограничить проведение экскурсий из-за ситуации с гриппом и ОРВИ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким предложением сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента выступил глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

«Эпидемиологическая ситуация с гриппом и ОРВИ в большинстве субъектов РФ [такова], что превышен немного порог, поэтому мы предлагаем ограничить экскурсии в Государственную думу, – отметил парламентарий. – Это тысячи людей, которые создают некоторое для нас напряжение. На некоторое время».

Комментируя это предложение, вице-спикер Госдумы Иван Мельников уточнил, что при необходимости решение будет принято завтра Советом думы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.02.20

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