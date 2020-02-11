«Единая Россия» в Госдуме отказалась вводить мораторий на повышение пенсионного возраста

Фракция «Единая Россия» в Госдуме в первом чтении заблокировала законопроект о полном запрете на повышение пенсионного возраста до 2030 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ был подготовлен депутатами от КПРФ и «Справедливой России», которые высказали опасения, что скандальная реформа может быть продолжена, а ответ на отказ в поддержке со стороны партии власти предложили вынести этот вопрос на всероссийский референдум одновременно с поправками в Конституцию РФ.

Обсуждение законопроекта было весьма жарким и обличительным для «ЕР», представители которой продавили пенсионную реформу в 2018 году. В частности, депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин заявил, что документ был внесен в Госдуму еще в мае 2018 года – до повышения пенсионного возраста, и мог быть рассмотрен одновременно с реформой, как альтернативный – однако в повестку дня в первом чтении он вошел только сегодня. Парламентарий также обратил внимание, что увеличение возраста выхода на пенсию не дало того экономического эффекта, о котором говорили его сторонники из партии власти и правительства РФ.

«Нам говорили, что пенсионеры благодаря повышению пенсионного возраста будут жить, как в Европе. Нам это говорили неоднократно», – подчеркнул депутат и призвал сравнить европейские пенсии с российской – в Германии эта сумма составляет 2 650 евро, в Польше – 510 евро, а в России – 235 долларов. «Вот вам и жить в Европе», – констатировал Смолин, подчеркнув, что после 2024 года регулярные повышения пенсий на тысячу рублей в год «не сделают наших пенсионеров благополучными европейцами». Срок дожития в России значительно ниже, чем в странах ЕС – к примеру, во Франции – 22 года, а в России – лишь 12,5 лет.

В то же время Смолин выразил сомнения, что к 2030 году в России продолжительность жизни вырастет до 80 лет, как это значится в указе президента РФ. «Будет ли [пенсионная реформа] способствовать повышению продолжительности жизни? Сейчас в РФ до 65 лет не доживают 43% граждан, а с повышением пенсионного возраста их число увеличится, так как им здоровье не позволит работать, – отметил Смолин. – А мы их заставляем».

По оценке парламентария, до 65 лет в результате пенсионной реформы не доживут порядка 50% мужчин и около 20% женщин. Пострадали и молодые поколения – у них еще до выхода на пенсию отнимают примерно по миллиону рублей, отметил депутат.

Между тем, думский комитет по труду ожидаемо инициативу забраковал. В частности, депутат от «Единой России» Светлана Бессараб заявила, авторы законопроекта не уточнили термин «мораторий», к тому же документ утратил актуальность, а предложенное регулирования представляется избыточным.

В ответ депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин назвал принятие закона о повышении пенсионного возраста ошибкой, допущенной Госдумой. «Мы предупреждали, что никакого положительного эффекта он не даст. Он и не дал – даже того обещанного повышения пенсий на тысячу рублей», – указал он.

Эту позицию поддержал депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, напомнив еще раз «единороссам», что ни одна из целей, поставленных «пенсионным» законом, не была достигнута. «Предлагаем поставить вопрос при проведении референдума о возвращении к прежнему пенсионному возрасту, – заявил парламентарий. – Этот плебисцит позволит сделать вполне конкретные выводы – раз уж не получилось ни с экономикой, ни с другими обещаниями, которые это властью давались».

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин со своей стороны заявил о преступности проведенной пенсионной реформы с точки зрения развития экономики и человеческой этики. «Только 29% людей предпенсионного возраста имеют работу. По оценкам ПФР, 40% российских предпенсионеров не имеют работы и это при возрасте 57-61 год. То есть работа этих людей на рынке труда не нужна», – констатировал он.

Депутат от ЛДПР Александр Шерин, в свою очередь, подчеркнул, что заверениям чиновников и депутатов, что пенсионный возраст больше никто повышать не будет, население уже не верит. «У нас люди живут как на пороховой бочке, не зная, чего дальше ждать – то ли повышения тарифов, то ли заморозки вкладов в банке», – заявил парламентарий.

При этом один из авторов законопроекта Олег Смолин не преминул напомнить, что пенсионный возраст в России повышен пока не для всех. «У нас есть кандидаты на повышение пенсионного возраста – это сотрудники силовых структур. Все это отрицают – но до этого отрицали и повышение пенсионного возраста в целом», – обратил внимание депутат.

Однако в итоге за законопроект проголосовало всего 98 депутатов. Самая крупная фракция в Госдуме вообще не стала принимать участия в голосовании.

Москва, Татьяна Дорофеева

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