«Нам привезут такие «подарочки»: Жириновский предложил закрыть Россию для иностранцев

Достоверность информации о выздоровлении двух пациентов, госпитализированных ранее в России с коронавирусом, вызвала сомнения лидера ЛДПР Владимира Жириновского. «Хорошо, коронавирус остался в основном на территории Китая. Но мы же с вами в оцепенении: лекарств нету, но люди выздоравливают. На кого рассчитана эта информация?» – заявил политик, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта об упрощенном порядке въезда иностранцев по электронным визам на Дальнем Востоке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Жириновский подчеркнул, что в России надо развивать внутренний туризм и не упрощать порядок получения въездных виз для иностранцев, которые могут стать переносчиками опасных заболеваний. «Еще неизвестно, почему в Ухане началась эпидемия. Может быть, туда тоже туристы приехали из какой-нибудь заокеанской страны, – предположил лидер ЛДПР. – Туризм развивать важно, но давайте внутренний разовьем. У нас за границу ездит 5%, ну пусть 10%. А 90% внутри».

В целом, как заявил Жириновский, «туризм [несет] еще и очень много отрицательного». «У нас был фестиваль молодежи и студентов. До этого страна была чистая, никаких венерических заболеваний. После этого фестиваля – тотальная эпидемия венерических заболеваний, – сказал политик. – Нам что, это нужно? Пусть бы они пошумели в другой столице, а нам всю заразу привезли, из всех стран мира. А мы радовались – о, к нам едет молодежь со всего мира, столько туристов!»

По мнению Жириновского, через несколько лет Госдума будет отменять законопроект об упрощенном въезде иностранцев. «Потому что туристы нам привезут такие «подарочки», о которых мы с вами еще не знаем», – заявил он.

Тем не менее, закон об упрощенном въезде иностранцев был принят сегодня Госдумой в третьем чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.02.20

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