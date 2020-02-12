«Мне сложно это как-то прокомментировать»: «ЕР» в Госдуме не стала жалеть россиян за ненормированный рабочий день

«Единороссы» в Государственной думе отказались ограничивать права работодателей в использовании ненормированного рабочего дня своих сотрудников. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат от «ЕР» Наталья Боева вообще заявила, что «мы все придумываем выходные и уменьшение нагрузки» для работников, а предприятие, между тем, «платит налоги» и «создает социальные гарантии всех граждан».

Представляя законопроект, его автор, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов пояснил, что поступает масса жалоб от россиян, которые трудятся в режиме ненормированного рабочего дня. «К сожалению, работодатель очень часто злоупотребляет нормой, и из эпизодического состояния это переходит в норму, когда из работника выпивают все соки, – подчеркнул Нилов. – Это делается порой для того, чтобы просто выжить человека, либо чтобы сократить ставку и перераспределить работу. Предприятие при этом экономит, а работник постоянно выполняет дополнительные функции».

Пока в качестве компенсации за ненормированный рабочий день сотрудник имеет право на дополнительные три дня к отпуску. Авторы законопроекта предложили закрепить возможность предоставления – в зависимости от количества переработок – дополнительно от трех до 15 дней к отпуску. В трудовом договоре эта цифра может быть выше.

Кроме того, либерал-демократы предложили запретить привлекать к сверхурочной работе беременных женщин и подростков до 18 лет. «Проблема актуальна, в том числе, для тех, кто работает на государственных и муниципальных предприятиях», – отметил Нилов.

Чтобы исключить злоупотребления со стороны работодателей, в документе указано, что работник в режиме ненормированного рабочего дня может перерабатывать только по 120 часов в год, в отдельных случаях эта цифра может возрасти вдвое.

Между тем, комитет Госдумы по труду законопроект забраковал. Как заявила его зампред Валентина Кабанова, переработка в 240 часов в год «не обеспечивает права работника на отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени», хотя законопроектом ставится задача соблюдения прав работника. Кроме того, по ее словам, привлеченные в качестве экспертов представители юрфака МГУ им. Ломоносова выдали заключение, в котором отметили, что в целом документ не решает проблему разграничения сверхурочной работы и ненормированного рабочего дня.

Позицию комитета поддержала депутат-«единоросс» Наталья Боева. «На предприятии создается дополнительный продукт, – объяснила она пользу ненормированного рабочего дня для работодателя и экономики. – Предприятие платит налоги, создает социальные гарантии всех граждан. А мы все выдумываем всякие дополнительные выходные, то уменьшение нагрузки! Почему при таком режиме вы не предлагаете сразу снизить налоговые отчисления?»

«Мне даже сложно это как-то прокомментировать, – развел руками Нилов. – Речь идет о злоупотреблениях работодателя, который постоянно привлекает работника в формате ненормированного рабочего дня. Получается, что три дня дополнительно к отпуску может получить тот, кто один раз отработал в таком формате – и точно так же тот, кто ежедневно работал в таком режиме».

Идею остановить злоупотребления со стороны работодателей поддержал депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг. Он попросил зампреда комитета по труду предложить свои варианты решения этой проблемы. «Здесь было сказано, что очень много нарушений Трудового кодекса. Ну раз очень много нарушений, есть же меры воздействия на таких работодателей! У нас еще и трудовой кодекс есть, и согласие», – уклончиво ответила Кабанова.

В результате при голосовании законопроект поддержали 96 парламентариев. «Единая Россия», как обычно, вообще не голосовала.

Москва, Татьяна Дорофеева

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