«Таких пенсионеров – 90%»: в Мордовии годовой рост пенсии составил от одного до десяти рублей

Обещанное россиянам ежегодное повышение пенсии в среднем на тысячу рублей в Мордовии в реальности составило от одного до десяти рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов на сегодняшнем пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

Парламентарий пояснил, что к нему обратился один из жителей республики, по словам которого его пенсия в этом году повысилась всего на один рубль вместо обещанной тысячи. Изучение документов и законов не помогло. «Мы проверили, посчитали – все оказалось правильно», – отметил Нилов.

По его словам, повышения пенсии не произошло в результате решения республиканского парламента не повышать прожиточный минимум. «И по статистике, которую приводит отделение ПФР в Мордовии, таких пенсионеров 90%, у кого повышение произошло от ноля до 10 рублей в этом году. При этом со всех телеэкранов звучала цифра в среднем тысяча рублей», – обратил внимание Нилов, приводя аргументы в пользу принятия законопроекта ЛДПР об установлении доплат к пенсиям за счет средств, конфискованных у коррупционеров.

Сейчас такие конфискованные средства поступают в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) благодаря поправке в Бюджетный кодекс, которую при принятии пенсионной реформы внесли «единороссы». «Мы все единогласно поддержали это решение, чтобы обеспечить дополнительный доход ПФР для увеличения выплат пенсионерам, – отметил Нилов. – Сейчас мы предлагаем зафиксировать, чтобы средства, которые поступают от коррупционеров, приобретали некий окрас. Чтобы они аккумулировались и (…) в каком-либо виде передавались действующим пенсионерам».

Парламентарий также уточнил, что сейчас такие средства просто перечисляются в ПФР, что позволяет, в частности, уменьшить трансферы из федерального бюджета. «В результате нарушается логика, предложенная депутатами при пенсионной реформе. Мы предлагаем эти деньги «окрасить», – сказал Нилов.

Между тем, член комитета Госдумы по труду, депутат от «ЕР» Светлана Бессараб заявила, что даже если законопроект либерал-демократов будет принят, деньги от коррупционеров нельзя будет добавить к регулярным выплатам страховой пенсии. По ее словам, порядок расчета страховых пенсий определен в федеральном законе и не может зависеть от дополнительных поступлений в ПФР. Кроме того, отметила депутат, зачисления в ПФР таких средств носят нерегулярный характер, это не позволит увеличить размер пенсий на постоянной основе.

Выяснить, сколько же «коррупционных» денег уже поступило в бюджет ПФР, а сколько было возвращено фигурантам дел, думской оппозиции не удалось. На вопрос депутата от КПРФ Николая Коломейцева о судьбе денег и ценностей, конфискованных у экс-сотрудницы Минобороны Евгении Васильевой, бывшего министра Анатолия Сердюкова и полковника Дмитрия Захарченко, Бессараб заявила, что у нее нет такой информации. «Я представляю здесь мнение комитета по труду, а решения по коррупционерам принимает судебная ветвь власти. Поэтому я не могу вам сказать, на основании каких материалов принято такое решение. Точно так же, как и вы, я об этом узнаю из СМИ», – уточнила она.

Тем не менее, по словам Бессараб, в случае изменения формулировки в законопроекте – с регулярной доплаты к пенсии на единовременную выплату – решение комитета могло быть иным. В то же время депутат добавила, что если бы конфискованные у полковника Захарченко 9 млрд рублей разделили на всех пенсионеров, то выплата составила бы 2 рубля 15 копеек на каждого.

Законопроект фракции ЛДПР поддержало всего 98 парламентариев. «Единая Россия» вновь проигнорировала голосование по законопроекту оппозиции, и тот не набрал необходимого числа голосов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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