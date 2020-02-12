«Это наши люди отбывают наказание»: «Единая Россия» в Госдуме отстояла права казнокрадов и педофилов

Депутаты от «Единой России» в Госдуме заблокировали в первом чтении законопроект, запрещающий выпускать условно-досрочно преступников, совершивших некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления. В частности, как пояснил автор документа – парламентарий от «Справедливой России» Олег Нилов, речь идет о педофилах, крупных коррупционерах и казнокрадах.

«Милициардеры, у которых находят тонны золота, не должны отделываться легким испугом, – заявил Нилов, заверив, что примеров таких ситуаций более, чем достаточно. – Некоторые умудряются получить даже условный срок, я уж не говорю про полную меру наказания. Наносится колоссальный ущерб казне, гражданам – через убийства, имущественный вред. Суд им выносит постановления компенсировать нанесенный ущерб. И как ведут себя преступники? Плевали они на это решение! По имеющейся на их усмотрение возможности они могут компенсировать этот ущерб всю жизнь. Я считаю, что в этом случае, если не компенсировал ущерб семье – будь любезен, полный срок мотай. Вот она, справедливость».

Однако думский комитет по государственному строительству, обсудив законопроект Нилова, пришел к выводу, что депутат пытается лишить Госдуму полномочий объявлять амнистию осужденным. Член комитета Зариф Байгускаров сообщил, что документ предложено отклонить. «Мы должны понимать, что это наши люди отбывают наказание, и конечно мы всегда должны им давать шанс исправиться и шанс чтобы возместить причиненный ущерб, – отметил он. – Потому что основным [признаком] того, что они исправились, является возмещение ущерба, того что они причинили своим преступлением, и конечно [они должны] принести свои извинения».

Депутат напомнил, что УДО получают далеко не все, кто о нем просит. «Но всегда у них должен быть шанс исправиться. Иначе они будут обозленные, они будут знать, что им все равно, и они ничего возмещать не будут, если они будут понимать, что у них шансов выйти на свободу нет», – объяснил Байгускаров, подчеркнув, что право осужденных на обращение за УДО закреплено в Конституции. Что касается педофилов, то они могут претендовать на досрочное освобождение только по отбытии трех четвертей назначенного наказания. «Поэтому они в принципе выйти на свободу не могут», – уточнил парламентарий.

В ответ на эти аргументы Нилов заявил, что на свободу выходят и преступники, не возместившие в полной мере нанесенный ими вред. «А что касается Конституции – так у нас как раз сейчас есть возможность внести в нее поправку для вот этих отъявленных нелюдей, совершивших неоднократные преступления против жизни наших детей и наших граждан», – подчеркнул депутат.

Однако «единороссов» эти доводы не убедили. Законопроект получил поддержку всего 88 парламентариев, и один проголосовал против. Фракция «Единой России» вообще проигнорировала голосование.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.02.20

«Непримиримые противоречия»: Москва и Минск готовятся к взаимному шантажу. / «Спусковой крючок» глобального кризиса: китайский коронавирус затянет мировую экономику на дно. / Гибель экс-начальника управления ФСИН в суде: возбуждено уголовное дело о халатности. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»