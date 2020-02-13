«Президент слышит народ, вы – нет!» Спикер Госдумы обрушился с критикой на Минпросвещения РФ

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал чиновников министерства просвещения РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для недовольства стало бездействие в обеспечении бесплатным горячим питанием школьников.

В ходе обсуждения соответствующего законопроекта во втором чтении спикер Госдумы обратился к представителям правительства. «Мы попросим профильные министерства, чтобы они более ответственно отнеслись к подготовке нормативной базы. Нам важно, чтобы закон стал работать в сроки, которые мы обозначили. У нас масса примеров, когда законы приняты, но из-за отсутствия подзаконных актов не работают», – подчеркнул Володин.

В свою очередь заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович сообщил, что заявки уже подали 70 регионов, с ними уже отрабатывается выделение субсидий. Сейчас высчитывается стоимость питания и количество школьников, которых необходимо им обеспечить.

«Мы не можем поблагодарить министерство, потому что долго ждали – и если бы не инициатива президента, так бы и не дождались. Это на самом деле задача, которую именно вы должны были решать, – упрекнул Володин Минпросвещения РФ. – А сейчас вы бездействие прикрываете словами благодарности. Президент слышит народ – вы нет. Целое министерство! Мы надеемся, что с приходом нового министра ситуация изменится в лучшую сторону».

Что касается непосредственно законопроекта, который предусматривает бесплатное горячее питание в начальной школе, то, как сообщил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, при доработке документа во втором чтении были учтены две поправки президента, в результате уже в этом году с сентября по декабрь в бюджете школьное питание предусмотрено 21 млрд рублей. «Мы просим правительство подготовить все подзаконные акты. Регуляторика тут тонкая, если их не будет, то законопроект не будет работать», – отметил он.

Онищенко также обратил внимание, что по официальной статистике в России школьным питанием охвачено от 80 до 92% учеников. «Но картина очень пестрая, поскольку это является ответственностью муниципалитетов», – уточнил он. Новый законопроект «четко в денежном выражении определяет ответственность федерального, регионального и муниципального бюджета в этой важной здоровьесберегающей технологии». «Потому что те данные, которые мы сегодня имеем по здоровью наших детей, к сожалению, ухудшается, и в том числе потому, что питание детей в школах осуществляется не в полной мере», – констатировал депутат.

Напомним, речь идет о бесплатном горячем питании в начальной школе – с первого по четвертый класс за счет трех бюджетов, и в том числе за счет других источников. К сегодняшнему заседанию комитет по образованию и науке рекомендовал принять 25 поправок, и 36 – отклонить. В числе рекомендованных к принятию – две поправки президента, благодаря которым кормить учеников начнут уже с 1 сентября, и на эти цели Минфин предполагает потратить 21 млрд рублей. В целом законопроект во втором чтении был принят при 412 голосах «за» и одном воздержавшемся.

В третьем чтении документ планируется рассмотреть 18 февраля.

Москва, Татьяна Дорофеева

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