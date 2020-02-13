Москва попала в ближневосточную западню: Россию втягивают в военный конфликт с Турцией и США

Россия оказалась в ловушке на Ближнем Востоке – обострение в сирийской провинции Идлиб уже к концу февраля может привести к «взрыву» ситуации и военному столкновению между Россией и Турцией или даже США. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве с участием российских экспертов.

В частности, руководитель Центра Европа-Ближний Восток Института Европы РАН Александр Шумилин обратил внимание, что ситуация в Сирии в последнее время резко обострилась. «Есть основания полагать, что это либо будет длиться до конца февраля, что маловероятно, либо – очередной взрыв. Нужно готовиться к боевым действиям. Я не сомневаюсь, что Эрдоган (Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции) применит массированные вооружённые удары. Здесь ситуация, когда нашла коса на камень», – сказал эксперт.

По его оценке, происходящее ставит Россию в «неприглядное положение». «Отказать Асаду в правильности и обоснованности его установок и конкретных действий Москва не решается. Здесь, если говорить о подходе российской стороны, пропагандистский момент преобладает над тем ущербом, который способны нанести группировки в Идлибе российской базе», – считает Шумилин.

Эксперт отметил, что поражение Асада в Идлибе будет означать провал России на Ближнем Востоке. «Но проблема в том, что главным стратегическим партнером для Москвы уже пару лет как стала Анкара и лично Эрдоган. И это гораздо более значимо для Москвы и России, для политического истеблишмента и военного, чем все, что связано с Асадом и Сирией в целом. Эдроган – это стратегический партнер, от которого Россия рассчитывает извлечь пользу в том, что касается подрыва единства и сплочённости НАТО на этом южном фланге. Это главная линия», – полагает он.

В то же время Шумилин обратил внимание, что Анкара очевидно пытается дистанцироваться от Москвы. «Давайте шире взглянем на ситуацию. Эрдоган вышел на новый этап региональной политики. Он, мягко говоря, разворачивается боком к России, и все его действия говорят о том, что одной из его важных задач является нормализация отношений с Европой и США за счет дистанцирования от России и Путина. Возможностей у него предостаточно – и политических, и военных. Меняется его тональность с Москвой», – констатировал он.

При этом эксперт подчеркнул, что в этой ситуации Москва вынуждена искать способы сгладить напряжение, так как «завязана» с Турцией в энергетических проектах. «Турецкий поток» становится все более значимым на фоне того, что происходит с «Северным потоком-1» и «Северным потоком-2», – отметил он.

В то же время Шумилин считает, что Москве нельзя жертвовать Асадом. «Проблему Идлиба решать надо. Асад, подпираемый Ираном, пошел в ва-банк и поставил Россию в тупиковую ситуацию. Нужно действовать политическими и дипломатическими способами. Уже происходит как тенденция, и может случиться как факт – то самое неприятное, что предвещалось много лет назад – военное столкновение России с Турцией и США», – сказал он.

При этом эксперт отметил, что Россия ограничена в действиях. «А у России есть какой-то инструмента влияния? Да, один – наступление армии Асада. Вот и гадайте, готова ли к этому Москва…» – сказал он.

Эксперт по Ближнему Востоку Михаил Магид со своей стороны отметил, что у Анкары есть внутренние причины для жестких действий в Идлибе. «Главная проблема для Эрдогана – беженцы. В Турции уже 4 млн сирийских беженцев, уже были столкновения и погромы. В результате боев на границе Турции еще один миллион беженцев. Это для него катастрофа. Он не может позволить себе принять потоки беженцев», – пояснил он.

Как сообщал «Новый День», 5 февраля Эрдоган обратился к Путину с просьбой убедить сирийского лидера Башара Асада прекратить наступление в Идлибе. В последнюю неделю ситуация обострилась. Как утверждает Анкара, Турция наносит удары по сирийским силам в Идлибе в ответ на обстрелы своих наблюдательных пунктов. Накануне Эрдоган заявил, что в результате действий сирийской армии в регионе погибли 14 турецких солдат, еще 45 ранены. Со стороны турецких сил были нанесены удары по 115 целям правительственной армии Сирии и «нейтрализован» 101 сирийский военнослужащий. По данным Минобороны страны, также подбиты вертолет сирийской армии, три танка, уничтожены два миномета.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.02.20

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