В Госдуме объявили войну заместительной терапии для наркоманов и участникам «нежелательных» акций за границей

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ обвинила иностранные организации и СМИ во вмешательстве в наркополитику России. Как сообщила пресс-служба нижней палаты парламента, определены конкретные фонды, НКО и средства массовой информации, к которым возникли такие претензии. При этом готовится законопроект, который устанавливает наказание для российских граждан, которые будут участвовать в акциях таких организаций даже за рубежом.

В частности, речь идет о таких структурах, как Фонд «Открытое общество» (США), «Открытая Россия» (Великобритания), «Человек в беде» (Чехия), Национальный фонд в поддержку демократии (США), Международный республиканский институт (США), Национальный демократический институт (США) и Атлантический совет (США), а также интернет-издание «Медуза» (Латвия), Би-Би-Си (Великобритания) и «Радио Свобода» (США).

По словам главы комиссии Василия Пискарева, иностранное влияние направлено на увеличение количества наркозависимых в России – а это несет угрозу как демографии, так и «сохранению традиционных нравственных ценностей российского общества». В качестве способов такого влияния парламентарий назвал вовлечение молодежи в акции за декриминализацию потребления наркотиков, а претензии к СМИ сводятся к дискредитации российских силовых ведомств, занимающиеся борьбой с незаконным распространением наркотиков, и освещению массовых мероприятий. В частности, речь идет о так называемом «конопляном марше» в Санкт-Петербурге.

«В этой акции приняли активное участие российские выпускники зарубежных тренингов, ранее осужденные за незаконный сбыт наркотиков, – заявил Пискарев. – Вопиющим фактом пропаганды наркотиков является массовая раздача участникам акции семян марихуаны для последующего культивирования в домашних условиях».

Кроме того, по словам главы комиссии, иностранные организации вербуют в России активистов для лоббирования декриминализации наркотиков, финансируют метадоновую терапию и программы обмена игл и шприцов, а основной целью этого, по мнению депутата, является «удовлетворение интересов зарубежных производителей этого дорогого наркотического средства – метадона». Парламентарий предупредил, что недружественные иностранные государства будут только усиливать такую политику, потому что ставят целью уничтожение молодого поколения россиян.

В итоге члены комиссии рекомендовали ускорить принятие законопроектов против рекламы наркотиков в интернете и об уголовной ответственности за склонение к их потреблению с использованием Интернета. Кроме того, комиссия сочла, что в УК РФ надо ввести ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. За это, по мнению парламентариев, следует отправлять за решетку на срок до 20 лет.

Еще одним новшеством может стать уголовная ответственность для россиян за участие в мероприятиях, проводимых за границей нежелательными организациями, которые ратуют, в частности, за декриминализацию наркотиков и метадоновую терапию. Такой законопроект уже разрабатывается, на рабочий проект получены положительные отзывы Генпрокуратуры и Минюста.

В заключение Пискарев пообещал передать в МВД, Генпрокуратуру и Роскомнадзор материалы расследования о вмешательстве иностранных организаций в антинаркотическую политику России.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.02.20

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