Правительство внесло в Госдуму законопроект о выкупе акций Сбербанка за средства ФНБ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о выкупе у Банка России акций Сбербанка. Документ был зарегистрирован в электронной системе сегодня в 8:38, и направлен председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину. Сумма покупки в законопроекте не уточняется – там лишь сказано, что бюджетное финансирование из бюджетной системы РФ не потребуется, поскольку на приобретение акций будут потрачены средства Фонда национального благосостояния.

Согласно проекту закона, после его вступления в силу Банк России отчуждает принадлежащие ему обыкновенные акции Сбербанка путем их продажи Минфину по средневзвешенной цене, которая определяется по результатам торгов за последние полгода. Для сделки не придется получать согласие ни Банка России, ни ФАС. Сделка должна быть завершена до конца 2022 года.

В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на устранение потенциальной проблемы конфликта интересов Банка России при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа. «Продажа акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» позволит обеспечить единообразный подход к участникам рынка в вопросах развития финансовой системы и финансовых услуг, конкуренции на финансовом рынке», – отмечается в документе.

При этом в правительстве подчеркивают, что такая покупка соответствует целям управления ФНБ – обеспечению сохранности и доходности вложенных средств, поскольку акции Сбербанка за 2019 год принесут по дивидендам более 9% дохода. Это превышает стоимость заимствований на рынке государственных облигаций.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.02.20

Праздник для народа, комфорт и «идеальная явка»: Кремль обозначил регионам задачи перед голосованием по Конституции. / Россияне столкнулись с новым методом воровства личных данных. / Ирландия заявила о высокой активности российских шпионов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»