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Понедельник, 17 февраля 2020, 17:16 мск

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ЦБ четыре года будет перечислять доход от продажи акций Сбербанка в бюджет

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о перечислении части доходов, полученных Центробанком от продажи акций Сбербанка России. Согласно документу, весь доход от продажи, превышающий 700 млрд рублей, должен быть перечислен в федеральный бюджет.

Кроме того, речь идет о правах требования Банка России к корпорации ВЭБ.РФ по договорам о размещении средств на депозит, заключенному до дня вступления в силу этого федерального закона, в объеме до 350 млрд рублей. «Банк России вправе передать, а Правительство Российской Федерации вправе принять в казну Российской Федерации указанные права требования по их балансовой стоимости на день передачи», – говорится в законопроекте.

В казну РФ деньги поступят несколькими траншами: в 2020 году – вырученные от продажи части акций средства за вычетом 700 млрд рублей. В правительстве рассчитывают, что сумма составит 500 млрд рублей. В 2021 году поступить должно 650 миллиардов рублей, в 2022 году – 400 миллиардов рублей, в 2023 году – оставшаяся часть.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что сумма перечисления не может превышать фактически полученный доход Банка России от продажи части обыкновенных акций Сбербанка на дату перечисления средств.

Как сообщал «Новый День», ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о продаже Банком России акций Сбербанка Минфину РФ за счет средств Фонда национального благосостояния.

Москва, Татьяна Дорофеева

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