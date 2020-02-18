Госдума вернула индексацию пенсий некоторым работающим пенсионерам: закон касается только 30 тысяч человек

Представители «Единой России» согласились вернуть индексацию пенсий для почти 30 тысяч россиян, которые являются приемными родителями или опекунами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект, авторами которого выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидер фракции «ЕР» Сергей Неверов и их однопартиец Андрей Исаев, принят сегодня в первом чтении.

Документ предполагает поправки в федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», согласно которым пенсионер, официально являющийся опекуном по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье, не будет считаться застрахованным в Пенсионном фонде России (ПФР). Таким образом, этих граждан просто выводят из-под действия пенсионной «заморозки», введенной в 2016 году для всех работающих пенсионеров в РФ. Фактически выплата опекунам просто перестанет считаться зарплатой.

Пойти по другому пути и просто вернуть индексацию пенсий этой категории россиян невозможно, потому что тут же возмутятся остальные, заявил один из авторов законопроекта Андрей Исаев.

В пояснительной записке к документу говорится, что предложенные тремя «единороссами» меры коснутся 29,6 тысячи человек на всей территории РФ. Расходы на индексацию пенсий для них составят в этом году 0,72 млрд рублей, в 2021 году – 1,83 млрд рублей, в 2022 году – 2,22 млрд рублей.

Думская оппозиция осторожно возмутилась, напомнив коллегам из «Единой России», что в стране без индексации остаются около 10 млн работающих пенсионеров, и упрекнули их за плохо проработанный законопроект – в нем не указано, ни когда должна будет проведена индексация, ни в каком размере, ни источник средств.

Тем не менее, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный сообщил, что его фракция поддержит законопроект, однако считает это первым шагом, вслед за которым в максимально короткие сроки должна быть проведена индексация пенсий всем работающим пенсионерам.

«Президент давал поручение правительству, правительство «заволокитило» поручение президента. Это все президент поручил», – отреагировал спикер Госдумы.

«Почему мы остальных-то обделяем? – возмутился и «эсер» Валерий Гартунг. – Давайте до конца дожмем здесь. Не такие большие деньги потребуются для того, чтобы устранить эту несправедливость. Недоплачивая пенсию работающим пенсионерам, государство ничего не выигрывает, толкая людей в тень. Эти потери гораздо больше, чем то, что сэкономлено на недоплате пенсий».

Соавтор законопроекта Исаев со своей стороны напомнил думской оппозиции, что решение о заморозке было принято в 2016 году, когда на выплату пенсий были полностью потрачены запланированные для этого средства. Сейчас, по его словам, ситуация изменилась – ФНБ полон, поэтому «мы безусловно должны идти по пути повышения пенсионного обеспечения». «Давайте вместе вести переговоры о росте пенсий всем пенсионерам», – заявил он. При этом Исаев не смог ответить на вопрос об объеме недополученных ПФР средств от оплаты услуг опекунов, заявив, что «сам размер вознаграждений невелик и отчисления от них тоже».

Еще один депутат от «ЕР» Наталья Боева, в свою очередь, предложила включить в законопроект не только опекунов, но и пенсионеров, возглавляющих советы ветеранов и организации инвалидов – поскольку они «получают там полторы-две тысячи рублей, но лишаются всех этих надбавок». В ответ Исаев призвал коллег не вносить в законопроект другие категории граждан, потому что только на согласование текущей редакции документа с правительством было потрачено полтора года.

Представитель правительства в Госдуме Александр Синенко со своей стороны пояснил, что кабинет министров поддержал законопроект, поскольку «эти лица выполняют важнейшую морально-нравственную функцию».

Инициативу в итоге единогласно поддержали 405 парламентариев.

Москва, Татьяна Дорофеева

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