Госдума окончательно разрешила тратить маткапитал на строительство дома на даче

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, разрешающий строить жилой дом на садовом участке на средства материнского капитала. Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарии единогласно поддержали эту инициативу – за высказались 397 депутатов.

Представляя документ, глава думского комитета по вопросам семьи Тамара Плетнева подчеркнула, что законопроект «абсолютно готов, все поправки внесены», и попросила коллег не направлять в ее комитет письма с просьбой разъяснить какие-либо положения нововведения. «Вы все депутаты, слушайте внимательно, когда я здесь выступаю и четко рассказываю то, что есть. А то у нас очень много писем от граждан», – сообщила она.

Комментируя этот законопроект, депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин обратил внимание, что основная цель нововведения – поддержка рождаемости, которая сегодня снижается, в том числе вниз идет суммарный коэффициент – и на двух взрослых теперь приходится не двое детей, а 1,48.

«Закон правильный, но это не значит, что мы должны ограничиться им», – подчеркнул Шеин, отметив, что даже обычный садовый участок сейчас имеют право получить только многодетные семьи, а не просто семьи с детьми. При этом есть случаи нарушения даже этих норм. Например, как сказал депутат, в Астраханской области чиновники не считали семьей отца и мать с несколькими детьми, у которых официальная прописка была в разных местах. «А одна женщина родила во втором браке седьмого ребенка, и с нее статус многодетной был снят!» – рассказал Шеин о бюрократических проблемах семей в России.

«Закон правильный, мы его поддержим, но необходимо действовать смелее», – призвал Шеин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.02.20

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