«Не хочется, чтобы сотрудников ФСО превращали в опричников»: Госдума разрешила боевое оружие для призывников госохраны

Призывникам, проходящим срочную службу в ФСО, будут выдавать боевое оружие. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект парламентарии приняли сегодня в первом чтении. При этом в ходе обсуждения документа прозвучало опасение, что сотрудники ФСО могут превратиться в опричников.

В частности, депутат от ЛДПР Сергей Иванов зачитал цитату из законопроекта, в которой говорится, что сотрудники ФСО не несут ответственности за вред и убытки, причиненные лицам и организациям при применении физической силы, оружия, спецсредств, оружия и боевой техники. «У меня один вопрос: а кто будет нести ответственность, если эти сотрудники разгромили принадлежащее организации помещение, при этом нанесли физический ущерб лицам, которые находились в этом помещении, преследуя условного так называемого террориста, с которым вы постоянно боретесь?» – поинтересовался парламентарий.

«Оставляю на вашей совести иронию по поводу того, что «вы постоянно боретесь» с терроризмом», – заявил в ответ депутат от «Единой России» Александр Хинштейн. «Поясню, что предлагаемая норма соответствует аналогичным нормам, закрепленным в других отраслевых законах, регулирующих деятельность силовых и правоохранительных ведомств», – сообщил он, отметив, что компании, которым нанесен вред, всегда могут обжаловать действия силовиков.

«Никакой иронии в моих словах не было, – возразил Иванов. – Но для меня, как для историка, совершенно очевидно, что террор – это действия, связанные с устрашением кого-либо для достижения конкретных целей. Последний террористический акт, слава Богу, который у нас был – это теракт на Дубровке, где люди, захватившие заложников, выдвигали требования вывода федеральных войск из Чеченской республики. Я не очень помню, чтобы те люди, которых уничтожают под видом террористов, где-то там выдвигали какие-то политические требования и объясняли этим свои поступки».

Парламентарий подчеркнул, что так и не получил от Хинштейна ответа на конкретный вопрос: кто будет возмещать нанесенный ущерб. «Кому предъявлять регрессный иск, если этим законопроектом из-под ответственности все эти люди выводятся, – отметил Иванов. – Я очень не хочу, чтобы сотрудников, которые реально служат, защищая безопасность, превращали в опричников, давая им возможность делать «что хочу и когда хочу» по приказу начальника».

Хинштейн со своей стороны пояснил, что проектом закона предлагается внести поправки в ФЗ «О государственной охране». Документ закрепляет за ФСО РФ право определять трассы проезда и передвижения объектов государственной охраны, и наделяет сотрудников этой службы правом применения боевой техники. «Сразу скажу, что речь не идет о превращении Федеральной службы охраны в полноценные вооруженные силы, в филиал Минобороны, – сказал депутат. – Мы только закрепляем существующее положение вещей, потому что на вооружении у ФСО по факту находятся, например, вертолеты. Или необходимые для охраны основной резиденции президента, Московского Кремля, бронетранспортеры. Но с правовой точки зрения эти полномочия никак не закреплены». При этом, отметил парламентарий, такие полномочия есть, например, у Минобороны, ФСБ и войск Нацгвардии.

Кроме того, авторы законопроекта предложили наделить правом применять физическую силу, спецсредства, оружие и боевую технику не только военнослужащих-контрактников в ФСО, но и призывников, проходящих службу в этой структуре. Хинштейн подчеркнул, что в ФСО есть целые подразделения, которые формируются целиком из призывников – это Президентский полк, который ранее являлся Кремлевским полком.

Согласно законопроекту, ФСО будет охранять и иностранных лиц, которые находятся на территории РФ.

Законопроект в Госдуму внесли депутаты, связанные с силовыми и правоохранительными структурами – «единороссы» Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Александр Хинштейн и «эсер» Николай Рыжак. Пискарев и Валеев ранее трудились в органах прокуратуры, Хинштейн заканчивал университет МВД России, а Рыжак долгие годы работал в КГБ СССР. Все четверо входят в думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Законопроект в первом чтении поддержали 313 парламентариев, против не голосовал никто, однако один депутат воздержался.

Москва, Татьяна Дорофеева

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