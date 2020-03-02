«Когда добавляется рубль – это издевательство!» Главу Пенсионного фонда России раскритиковали в Госдуме

В Госдуме главе Пенсионного фонда России (ПФР) Максиму Топилину предложили лично объяснить россиянам, почему прибавка к пенсии составила только один рубль. «Я вам передам только одну эмоцию после региональной недели: рубль – прибавка к пенсии. Это честно не смешно. Рубль!» – заявила депутат от «Единой России» Ирина Гусева, и назвала эту ситуацию издевательством сегодня на заседании парламентского комитета.

«Люди с цифрами приходили в приемную, считали. И при этом у вас [у ПФР] на счетах 335 млрд рублей держит на 1 января, – заявила также Гусева. – Абсолютно непонятно. Может, вы в эфире к людям обратитесь, расскажете? Потому что нам люди задают вопросы, а мы ответить не можем. Но не вы к людям, а мы к людям идем. Я вам просто передаю эту эмоцию, потому что все, кто здесь сидят, все ее почувствовали на региональной неделе. Вы там сделайте выводы. Это не тысяча [рублей], о которой говорили».

В ответ Топилин заявил, что в среднем тысячу рублей компенсации получают те пенсионеры, которые не работают и получают пенсию «в пределах 15 тысяч рублей». «Это средняя пенсия неработающего пенсионера, и так эта индексации происходит – мы можем показать и на статистике, и в расчетах. Средняя прибавка тысяча рублей» – заверил он.

По словам главы ПФР, если пенсия ниже прожиточного минимума, происходит индексация прибавки, которая может составлять один рубль – потому что инфляция была невысокой. «В противном случае те, у кого низкая пенсия станут догонять пенсионеров, которые заработали нормальную пенсию», – подчеркнул Топилин.

«А вы не считали, сколько бы потерял бюджет, если бы по тысяче рублей добавили всем неработающим пенсионерам? Без вот этих хитросплетений, которые люди не понимают. Потому что когда добавляется рубль – это издевательство. Если бы вы пришли к ним на встречу, я не знаю, что вы там получили бы», – прокомментировал ситуацию депутат от «ЕР» Юрий Бобрышев, и оборвал рассуждения Топилина про законодательную базу: «Я знал вопрос. Вы не считали?»

«Нет, не считали. Мы сделали, как сделали, – признал Топилин, и обратился к депутатам Госдумы с предложением. – Давайте теперь думать, как эту ситуацию разрешать».

В свою очередь, член думского комитета по труду Светлана Бессараб сообщила, что в прошлом году сумма повышения социальной пенсии составляла примерно 550 рублей, в этом году для средней пенсии в 9 с лишним рублей она составит примерно столько же. Однако проблема в том, что 27 регионов приняли решение не повышать прожиточный минимум пенсионера. «При неизменном прожиточном минимуме общая сумма выплат составит тот самый, как говорится, плюс 1-2-3 рубля. И это колоссальная будет проблема с 1 апреля!» – подчеркнула депутат.

Москва, Татьяна Дорофеева

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