В Госдуме при обсуждении законопроекта о концессиях отключились микрофоны

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента отключилась часть микрофонов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел по время обсуждения законопроекта о концессионных соглашениях, в результате чего несколько депутатов отказалась задавать вопросы.
Первым отключился микрофон у заместителя министра энергетики РФ Анастасии Бондаренко, когда она отвечала на вопросы парламентариев. После этого из-за неработающего микрофона вопрос не смог задать депутат от «ЕР» Андрей Альшевских – по совету вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова он пересел на пустующее место коллеги по фракции Натальи Пилюс, однако аппаратура не работала и там. От предложения Мельникова задать вопрос с центральной трибуны Альшевских отказался.
Такая же неприятность постигла депутата от КПРФ Николая Осадчего – включившись на несколько секунд, его микрофон также отказался работать. Не смог задать вопрос с места и «единоросс» Виктор Водолацкий, а коммунист Алексей Куринный сразу отправился на трибуну.
«Я прошу технического службу нам как-то наладить работу всех микрофонов», – обратился Мельников к сотрудникам думы.
Несмотря на заминки в ходе обсуждения, законопроект парламентарии приняли 331 голосом единогласно.
«К работе связи в этом зале Минсвязи отношения не имеет, – попытался пошутить заместитель министра цифрового развития Алексей Волин, который представлял следующий законопроект. – Тогда бы все работало».
Судя по тишине в зале, парламентарии шутку не оценили.
Поправки в федеральный закон «О концессионных соглашениях» предусматривают включение в состав существенных условий концессионных соглашений в сфере электроэнергетики условий об объеме валовой выручки, получаемой концессионером. Такие условия уже действуют для аналогичных соглашений в сферах объектов теплоснабжения и объектов по переработке мусора.
«Принятие проекта федерального закона будет способствовать реализации поставленной в «дорожной карте» цели уменьшения рисков концессионеров и привлечению дополнительных инвестиций в сферу электроснабжения за счет создания юридических гарантий предсказуемости и неизменности регуляторных условий для концессионера на всем протяжении срока действия концессионного соглашения», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Москва, Татьяна Дорофеева
Москва. Другие новости 03.03.20
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