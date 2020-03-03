Сегодня на пленарном заседании нижней платы российского парламента одобрен законопроект, закрепляющий возможность автомобилистов оспорить постановление о штрафах за нарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения этого документа всплыла скандальная деталь – аналогичный проект еще в 2017 году внесла фракция «Справедливая Россия», и полезный для автолюбителей закон мог быть принят еще два года назад.

Речь идет о возможности автовладельцев оспорить через сайт Госуслуг постановление о штрафах за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью комплексов фото-видеофиксации. Сейчас эти постановления выносятся без какого-либо участия лица, привлекаемого к ответственности, а протокол об административном правонарушении вообще не составляется – водителю просто направляется уведомление о штрафе либо заказным письмом по почте, либо электронным сообщением. При этом возможности оперативно оспорить его нет. Законопроекты, позволяющие автолюбителям сделать это через сайт Госуслуг, разработали в 2017 году «эсеры», в 2018 году – либерал-демократы, и только в октябре прошлого года соответствующий документ внесли в Госдуму «единороссы».

В ходе выступления депутат от «СР» Олег Нилов указал на «полный абсурд», который творится с камерами фиксации нарушений – так, штраф за превышение скорости выписывается даже машине, которую транспортирует эвакуатор. «В Белгородской области выписали штраф на малогабаритную машину за нарушение скорости на 330 км в час», – сказал депутат. При этом чаще всего водители даже в таких случаях покорно оплачивают штрафы, поскольку оспорить их чрезвычайно сложно. «Проще махнуть рукой, обвинить власть, Госдуму, но недовольство несправедливостью зреет», – констатировал Нилов.

Депутат от «ЕР» Рафаэль Марданшин, который выступал сразу в двух ипостасях – как соавтор одного из проектов закона и как представитель профильного комитета по государственному строительству – назвал аналогичными два из трех законопроектов, вынесенных в первом чтении на заседание Госдумы. «Оба направлены на возможность обжалования постановлений по делу об административных правонарушениях, вынесенных средствами электронной фиксации нарушений – на портале Госуслуг. Сейчас в КоАП есть возможность направления гражданам документа о нарушениях, и представляется закономерным обеспечить возможность гражданам обжаловать его через портал», – сообщил он.

При этом единоросс заявил, что законопроект, в котором он выступает соавтором, более детально регламентирует направление электронных документов и обеспечивает более комплексный и системный подход к вопросу.

«Когда вы решили, что надо такой законопроект внести – вы же знали, что в Государственной думе уже два года лежит аналогичный законопроект? – поинтересовался соавтор второго документа, «эсер» Дмитрий Ионин. – Чем руководствовался весь ваш коллектив, когда решил не помогать «эсерам» доработать этот законопроект, а внести свой?»

«Я не смотрел в законодательную базу Государственной думы, и не знал, что такой законопроект есть, – признался Марданшин. – Мы его самостоятельно подготовили». При этом представитель «ЕР» не смог ответить на вопрос депутата от КПРФ Николая Коломейцев об общей сумме штрафов, собранных с помощью камер электронной фиксации нарушений, и доле, которая направляется в бюджет.

«Принимаемый сегодня законопроект был внесен «Справедливой Россией» два с половиной года назад, – жестко расставил точки над «i» депутат Олег Шеин. – Жаль, что мы потеряли время, но важно, что концептуальное решение все же принимается». Парламентарий также отметил, что камеры, которые появляются на дорогах в рамках частно-государственного партнерства, вызывают много вопросов. «В Астрахани в прошлом году «Ростелеком» официально зафиксировал, что «Газель», перевозившая хлеб, достигла скорости в 184 км в час, – рассказал он. – Те, кто ставит эти камеры, заставляют людей оправдываться, а сами не несут никакой ответственности и нагрузки».

Шеин также отметил, что у концессионера есть возможность забирать до 94% штрафов себе. При этом сначала средства поступают в бюджет, который затем обязан перечислить концессионеру определенную по договору часть – а штрафные санкции для бюджета за несвоевременный платеж составляют до 854% годовых. В заключение депутат пожелал коллегам из «Единой России» «внимательнее смотреть, что есть в закромах Государственной думы», так как это в данном случае позволило бы им сэкономить время и силы.

Выслушав все стороны, представители КПРФ заявили, что ни один из трех законопроектов в случае принятия работать не будет. В частности, депутат Коломейцев заявил, что Марданшин скромно умолчал, как работает в России государственно-частное партнерство. «Мы единственная страна «Двадцатки», где штрафы платятся в частные конторы. Закон на граждан работать не будет. Поставьте себя на место того, кто купил «треногу» и поставил ее на трассе», – подчеркнул он, обратив внимание, что для реальной работы закона камеры должны принадлежать государству, а штрафы – идти в муниципальный бюджет.

«А пока идет в частный карман – ничего работать не будет, – заявил Коломейцев. – Кто эти ГЧП составляет? Как правило, бывшие сотрудники ГИБДД. И не лейтенанты, а полковники, подполковники и генералы. Потому что это счастье, а быть осчастливленным может только владелец соответствующих эполет».

Завершая обсуждение законопроектов, депутат Нилов отметил, что отыскал статистику по таким штрафам. Так, в 2019 году нарушителям было выписано 142 млн штрафов, 122 млн из них – через фиксацию камерами системами видеонаблюдения.

«90% всей суммы – а это 106,5 млрд рублей – собрано именно путем получения и оплаты таких «писем счастья», как их называют в народе, – уточнил парламентарий. – И лишь 20 млрд рублей из 106 млрд попало в бюджет. Об этом и говорили почти все выступающие от оппозиции. Только я не услышал возмущения этой ситуацией со стороны авторов [первого] законопроекта и профильного комитета».

Нилов отметил, что в думе два года «мурыжили» законопроект, который мог уже работать на благо граждан. «За это надо отвечать! – потребовал он. – Закон лежал два года, его не принимали – давайте с кого-то за это спросим. Пора не только награждать, но и выговоры объявлять. Не надо терять время, у нас его нет».

При этом думская оппозиция заявила, что будет продвигать законопроект, передающий все камеры электронной фиксации нарушений в собственность государства.

В результате рейтингового голосования в первом чтении был принят законопроект «единороссов». В его поддержку высказались 408 парламентариев. За инициативу «эсеров» голосовал 91 депутат, идея либерал-демократов получила 90 голосов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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