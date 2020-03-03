«Это грязная зеленая бумажка»: в Госдуме попытались защитить российский спорт от американского доллара

Нижней палате российского парламента предложили запретить хождение доллара в сфере физической культуры и спорта. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект внес депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. «Спортсменов и всех спортивных субъектов нужно защитить от иностранных угроз, в том числе возможных последствий, связанных с использованием доллара США», – пояснил он.

«Продолжаем борьбу с американскими долларами», – заявил парламентарий, выйдя на думскую трибуну. Он напомнил, что государство взяло курс на импорто- и долларозамещение после введения санкций из-за крымских событий, однако в сфере спорта, которая превратилась в средство политических манипуляций, до сих имеет хождение американский доллар.

«Наша самая лучшая в мире сочинская Олимпиада 2014 года до сих пор не дает покоя нашим оппонентам. Многие спортсмены подвергаются преследованию, отстраняются от соревнований, лишаются медалей, – подчеркнул Дегтярев. – Последняя информация из спортивного арбитража в Швейцарии с судебного разбирательства наших биатлонистов с Олимпийским комитетом показывает, что не все чисто: ВАДА и МОК представили документы с поддельными подписями в этот арбитраж».

Либерал-демократ решил помочь государству продолжить курс на дедолларизацию и учесть все негативные последствия хождения доллара в сфере спорта. Главной задачей своей инициативы Дегтярев назвал идеологическую: «создать проблемы для тех, кто использует американские доллары при расчетах». «Спортсменов и всех спортивных субъектов нужно защитить от иностранных угроз, в том числе возможных последствий, связанных с использованием доллара США, – заявил парламентарий. – Сегодня мы видим, что практически все контракты номинированы в долларах, то тут, то там слышно за сколько долларов ушел в другой клуб футболист или хоккеист, сколько долларов получает тот или иной тренер или агент».

Спортсменов от идей Дегтярева в одном порыве защищали «единороссы», «эсеры» и коммунисты. В частности, депутат от «ЕР» Алексей Изотов из комитета по финансовому рынку посоветовал отклонить законопроект, поскольку документ не совсем соответствует валютному законодательству, а в отношении субъектов спорта вводит дискриминационные и антиконституционные принципы.

Депутат от КПРФ Алексей Корниенко с серьезным видом поинтересовался у Дегтярева, не пора ли Госдуме отказаться от командировочных расходов, которые выдают в долларах США. «Может быть, стоило бы начать с себя и провести дедолларизацию командировочных расходов за рубеж?» – спросил он. «Я не езжу в иностранные командировки уже давно», – мрачно заявил Дегтярев, заверив, что все либерал-демократы фракции давно поменяли все доллары на рубли, а все деньги «хранят в сберегательной кассе».

«Мы все смотрим различные футбольные и хоккейные матчи, там разные Овечкины играют. Вы думаете, им надо помогать избавиться от долларов? Они что, буквально стремятся вернуть доллары и сюда вернуться? А если они откажутся, а у них гражданство России – каким образом поступать, лишать их гражданства?» – спросил «эсер» Игорь Моляков.

Ограничить в правах их будет сложно, признал Дегтярев, однако их можно лишать «разных пряников от российского государства: призовых, медалей, орденов». «Работаешь на Россию – получай награды, работаешь на иностранный клуб – получай доллары», – сказал он.

«А евро? Швейцарский франк?», – поинтересовался «эсер» Валерий Гартунг, но Дегтярев оставил этот вопрос без ответа. После этого Гартунг уличил автора документа в том, что тот сам его плохо читал. «Что тут вообще запрещается? Где предмет этого закона? Наша фракция не будет за этот закон голосовать – мы даже не знаем, как к нему отнестись! Он только отнял у нас время», – подытожил «эсер».

Коллега Дегтярева по фракции Андрей Андрейченко решил поддержать коллегу и заявил, что законопроект нацелен на то, чтобы российский спорт был более патриотичен. «Давайте начнем со спорта, потом перейдем на остальное и будем рассчитываться со всеми в рублях, – предложил он. – Потому что мы сильная, могучая держава».

В результате за «защиту спортсменов от доллара» проголосовало всего 35 законодателей. Идея Дегтярева была отклонена в первом чтении.

Москва, Татьяна Дорофеева

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