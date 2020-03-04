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Среда, 4 марта 2020, 15:40 мск

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«Одень повязку и перчатки!..» Жириновский устроил демарш в Госдуме из-за чихнувшего депутата

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время выступления по законопроекту о поправках в федеральный бюджет заявил, что покидает трибуну из-за того, что в зале кто-то чихнул.

«Кто там чихает? А? – грозно спросил Жириновский, услышав соответствующий звук из зала. – Видите – чихает. Разве можно чихать? Одень повязку, одень перчатки, а он спокойно чихнул. И я вынужден сейчас покинуть трибуну, чтобы не быть зараженным теми депутатами, которые не в состоянии беречь свое здоровье. А раз свое здоровье не могут сберечь – значит, и страну сберечь не смогут!»

Лидер ЛДПР действительно покинул трибуну, поскольку время его выступления в этот момент истекло.

Ранее Жириновский появлялся в Госдуме в белых перчатках, объясняя, что такие меры предосторожности предприняла вся фракция ЛДПР в целях профилактики заражения гриппом, ОРВИ и коронавирусом.

Москва, Татьяна Дорофеева

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