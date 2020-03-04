«Как в Европе»: глава ФАС России выступил за отмену закона о естественных монополиях

Сегодня на пленарном заседании Госдумы глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев заявил о необходимости отменить федеральный закон о естественных монополиях. По его словам, это избавит компании от излишнего контроля и резко ограничит сферу компетенции самих антимонопольных органов.

«Мы считаем, что отдельным законом должен быть упразднен закон о естественных монополиях 1996 года, – заявил Артемьев, назвав порочным сам принцип формирования и определения естественных монополий. – В законе записано – если ты занимаешься вот таким видом деятельности, то ты – естественная монополия. Если вы занимаетесь аэропортовой или портовой деятельностью – вы естественная монополия. Это влечет за собой огромные ограничения хозяйственной деятельности предприятий, повышенные риски и невозможность реализовывать никакие инвестиционные программы за счет продажи акций, например, то есть они находятся просто в законсервированном состоянии».

Глава ФАС подчеркнул, что в настоящее время «аэропорты столичного авиаузла конкурируют как сумасшедшие», такая же конкуренция наблюдается среди портов, находящихся на одном побережье. «Мы понимаем, что мобильная связь конкурирует со стационарной связью, и мобильные тарифы сегодня ниже, чем тарифы на электросвязь, – отметил Артемьев. – Зачем нам все это держать в состоянии естественной монополии, когда можно просто говорить о доминирующих субъектах и дать им гораздо большую хозяйственную самостоятельность?»

«Более того, мы предполагаем согласно этому закону, что необходимо определить понятие естественной монополии как протяженный линейный сетевой объект, как это во многих странах Европы, – уточнил глава ФАС. – Это будет правильно и резко ограничит сферу компетенции самих антимонопольных органов и избавит компании от излишнего контроля. Это так же означает, что в компании «Газпром» естественной монополией будет признаваться только труба, а уже добыча и сбыт уже не будет признаваться системой сферы естественных монополий, и там не нужно будет регулировать тарифы за исключением специальных решений и оговорок, которые будут сделаны в федеральном законе».

По словам Артемьева, ФАС до 1 апреля внесет в правительство РФ для представления главе государства новый национальный план развития конкуренции до 2025 года. «Мы подготовили проект указа президента, в ближайшее время внесем», – отметил он, и заверил, что документ будет представлен на обсуждение во все фракции Государственной думы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 04.03.20

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