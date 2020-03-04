«Космические тарифы и грабеж населения»: в Госдуме призвали ФАС взяться за госкорпорации

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву предложили обратить пристальное внимание на госкомпании. Объем закупок в этой сфере, по словам депутата Госдумы от «Справедливой России» Валерия Гартунга, в год приближается к 30 трлн рублей, при этом корпорации подписывают договоры со своими «дочками» без конкурентных процедур, что становится причиной серьезного роста тарифов для населения.

«Оставьте в покое малый и средний бизнес, с них уже ничего не выдавить, они скоро сами помрут, – заявил парламентарий. – Займитесь естественными монополиями, госкомпаниями и госкорпорациями – вот где деньги, которые теряет вся страна».

«Эсер» подчеркнул, что сегодня в России более 70% экономики находится под контролем государства, и такая же ситуация наблюдается в сфере топливно-энергетического комплекса. «Эти же госкомпании создают завышенные тарифы для населения, то есть грабят население фактически», – констатировал Гартунг.

В этой связи депутат призвал ФАС уделять самое пристальное внимание госкорпорациям, которые контролируют все рынки. «Единственное что нужно сделать, чтобы облегчить жизнь граждан – нужно просто запретить госкомпаниям в обход конкурентных процедур проводить закупки, – считает он. – Потому что даже по официальным данным по 223 ФЗ, по которому госкомпании, госкорпорации и естественные монополии должны проводить госзакупки, объем этих закупок в год примерно 30 трлн рублей. Сопоставьте это с доходной частью федерального бюджета в 20 трлн. Если даже 10% уйдет в откаты, то это 3 трлн рублей – а уходит гораздо больше, чем 3 трлн рублей на самом деле».

По мнению Гартунга, чтобы перекрыть этот поток, нужно всего лишь ликвидировать в законе дыру, которая позволяет производить закупки у взаимозависимых юридических лиц. Он пояснил, что из ФЗ-223 «изъяли закупки взаимозависимых лиц – те компании, от 25% до 50% в которых принадлежит госкомпаниям». Поэтому государственные корпорации создают предприятия с долей от 25% до 49%, и могут закупать у них все, что угодно, без конкурсов и аукционов.

«В нефтяном секторе две крупнейшие компании, – обратил внимание Гартунг, отказавшись говорить их названия. – Операционные удельные затраты на добычу одного барреля нефти в рублях у одной 194 рубля. У другой компании 244 рубля. Удельные капитальные затраты – это то, о чем я говорю, где закупки производятся – уже 491 рубль, это в два с половиной раза больше, чем затраты на добычу, и 482 рубля на баррель. Умножьте на те миллиарды баррелей, которые у нас добываются в год, и вы увидите, о каких суммах идет речь. Если мы посчитаем, какая прибыль должна быть, то вот – почти 6 трлн рублей в год. Где эти прибыли? Их нет в отчетах. Они прячутся в эти самые закупки».

По его словам, если рыночная цена металлоконструкции 100 рублей за тонну, то контракт заключается на 500 рублей за тот же объем. Парламентарий подчеркнул, что не придумал эти цифры, а взял их из реальных закупок госкомпаний. «Как вы считаете, какие тарифы при этом будут? Конечно, космические, – возмущенно заявил он. – Потому что эту маржу надо как-то отбить, они же в убыток не будут работать, иначе их снимут, они же госкомпании».

Вместе с тем, как отметил депутат, такая же ситуация складывается в энергетике. Он пояснил, что бизнес, который покупает себе «не самую эффективную станцию» на 10 мегаватт мощности, отбивает затраты на нее в течение двух лет. «Вы мне объясните, почему закладывают срок окупаемости в 10-15 лет крупнейшие компании? Где эти деньги, куда они уходят? Да вот сюда же и уходят, в эти же закупки, – обратился Гартунг к главе ФАС. – Если вы будете на конкурентных процедурах закупать мощности – это одно, а если вы это делаете через прокладки всевозможные, то конечно аппетит приходит во время еды, там можно в разы увеличивать их стоимость».

В заключение своей речи депутат сообщил, что понимает положение ФАС – она не в силах справиться с крупными госкорпорациями с их политическим весом и лоббистскими возможностями. «Но при помощи самой крупной фракции в Госдуме, я думаю, вы справитесь, – обратился Гартунг к «единороссам». – Коллеги, мы вам подсказали, где нужно искать, мы готовы помочь, проекты законов для этого мы уже внесли в Госдуму. Осталось только поддержать».

В среду в Государственной думе в рамках «правительственного часа» выступил глава ФАС РФ Игорь Артемьев. Темами обсуждения были развитие конкуренции в отраслях топливно-энергетического комплекса, ценообразование и тарифное регулирование монопольных видов деятельности, а также стоимость энергоресурсов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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