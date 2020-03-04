«Ноу-хау: сократить бедность, показав, что цены не растут»: в Госдуме ЛДПР помогла «ЕР» принять «вредительский» законопроект

Пенсионный фонд России (ПФР) одновременно с увеличением средств на выплату материнского капитала сокращает объемы финансирования пенсий. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента при обсуждении законопроекта о поправках в бюджет ПФР, которые предполагают уменьшение пенсионных выплат. По его выражению, документ с такими странными параметрами разработали специалисты-вредители, придумав оригинальное «ноу-хау».

«Не надо смешивать в одном законе разные выплаты [пенсии и материнский капитал], это изначально была порочная система, – подчеркнул парламентарий. – Сейчас нам говорят, что добавляются средства на материнский капитал, и это прекрасно. «Справедливая Россия» изначально выступала за средства маткапитала <…> Но у нас же средства на маткапитал идут через ПФР, и получается следующая картина: на маткапитал денег добавляем, а на пенсии людям денег из федерального бюджета уменьшаем».

Шеин напомнил о бурных депутатских дискуссиях двухлетней давности, когда партия власти активно агитировала коллег за пенсионную реформу. «Тогда говорили, что если уменьшить количество пенсионеров, то оставшимся будет очень хорошо, и пенсии будут индексировать семимильными шагами», – отметил он.

Между тем, согласно предложенному законопроекту, размер единых денежных выплат будет увеличен по итогам 2020 года только на 3%, а не на 3,8%, как было заявлено ранее. В то же время индексация пенсий предполагалась на уровне 7% , но фактически будет снижена до 6,1%.

«А потребительская корзина для пенсионера, из которой считается минимальная пенсия в РФ, предполагалось, что вырастет в текущем году на 3%, теперь – на 0,7%, – обратил внимание Шеин. – И они всерьез говорят, что они там так посчитали, и инфляция у потребительской корзины будет 0,7%. Причем Минфин РФ в бюджете текущего года говорит, что инфляция будет 3%, Минэкономразвития говорит – 2,6%, Центробанк – 3,5-4%, Сбербанк – 3,7%. А вот Пенсионный фонд вместе с неизвестными нам специалистами-вредителями из Минэкономразвития и подчиненной ему службы статистики говорит, что инфляция в потребительской корзине будет 0,7%. И предлагает еще нам за это проголосовать!»

Депутат подчеркнул, что по итогам 2020 года – когда ПФР предлагает посмотреть на реальный рост стоимости потребительской корзины – именно Госдума будет нести полную ответственность за то, что заложено в бюджет. «Видимо, это такое ноу-хау: сократить бедность в стране, показав, что на самом деле цены не растут, и поэтому у нас количество бедных уменьшается», – констатировал Шеин.

Кроме того, согласно новому законопроекту, за счет роста объема фонда оплаты труда в 2020 году произойдет рост отчислений в ПРФ на 178 млрд рублей. «Что делает государство? Оно берет, и на 126 млрд уменьшает отчисления из федерального бюджета, – указал Шеин. – Если бы отчисления из переполненного деньгами федерального бюджета не уменьшались, то можно было бы проиндексировать и минимальную пенсию, и среднюю, и пенсии работающим пенсионерам на куда более высокие величины, чем это есть».

Парламентарий отметил, что такая же система закладывается в бюджете ПРФ и на два последующих года, причем уже сейчас видна четкая тенденция к сокращению затрат на пенсионное обеспечение граждан. Так, в этом году на пенсии будет потрачено 8% национальной экономики, а через два года они сократятся до 7,7%.

«Для сравнения: в странах типа Польши, Венгрии и Болгарии – я про Францию и Италию не говорю – затраты государства на пенсии идут на отметке 10-12%, а в ряде стран 15-16%, – подчеркнул Шеин. – У нас 8%, и эту планку предполагается снижать».

Против таких мер выступили также депутаты от КПРФ, однако от думской оппозиции тут же откололись либерал-демократы: депутат Ярослав Нилов заявил, что его фракция поддержит законопроект. В результате силами «единороссов» и ЛДПР законопроект поправки в бюджет ПРФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов был принят в первом чтении: за проголосовали 353 парламентария, и один воздержался.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 04.03.20

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